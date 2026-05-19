Presiden Prabowo Bakal Hadiri Rapat Paripurna DPR, Paparkan Langsung KEM-PPKF RAPBN 2027

Tangkapan layar - Presiden Prabowo Subianto. (ANTARA)
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri rapat paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (20/5). Kehadiran Prabowo dalam agenda tersebut untuk menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro (KEM) serta Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027.
Kehadiran kepala negara dalam agenda tersebut menjadi perhatian, karena pada tahun-tahun sebelumnya penyampaian KEM-PPKF biasanya dilakukan oleh Menteri Keuangan.
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, membenarkan rencana kehadiran Presiden Prabowo dalam rapat paripurna tersebut.
“Ya, rencananya seperti itu ya. Jadi, untuk penyampaian kerangka ekonomi makro, terus juga pokok-pokok kebijakan fiskal yang akan disampaikan langsung oleh Presiden,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5).
Legislator Fraksi Partai NasDem itu tidak menampik, ini menjadi momen pertama kalinya kepala negara menyampaikan langsung KEM-PPKF di hadapan DPR. Sebab, biasanya berdasarkan pengetahuannya agenda tersebut biasanya tidak dihadiri langsung oleh Presiden.
“Ya, yang saya tahu ya,” tuturnya.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan Presiden Prabowo menjadi kepala negara pertama yang bakal menyampaikan secara langsung KEM PPKF di hadapan DPR RI.
"Saya baru cek tadi, mungkin ini baru pertama kali ya, iya," ucap Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan.
Dasco menegaskan, tidak ada aturan yang melarang kepala negara menyampaikan langsung KEM PPKF ke DPR. Terlebih, rapat paripurna besok berkaitan dengan penyampaian kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah.
