Presiden Prabowo Beli Sapi Kurban Berbobot 1,05 Ton dari Bandung Barat

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto membeli sapi kurban jumbo dengan bobot 1,05 ton dari peternak di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, untuk perayaan Idul Adha 1447 Hijriah/2026.

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat Wiwin Aprianti mengatakan sapi yang terpilih merupakan milik peternak asal Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua.

’’Kalau sekarang yang terpilih sapi milik Pak Dede dari Desa Pasirlangu, yang akan jadi hewan kurban milik Presiden Prabowo dengan bobot 1,05 ton,” katanya di Bandung Barat, Selasa (19/5).

Sebelum ditetapkan sebagai hewan kurban Presiden, kata dia, terdapat tiga kandidat sapi jumbo asal KBB yang diajukan dari wilayah Parongpong, Cisarua, dan Gununghalu.

Menurut dia, sapi jenis Simental bernama Mayor tersebut dipilih setelah melewati rangkaian pengajuan, pemeriksaan kesehatan, serta seleksi ketat sesuai standar yang ditetapkan Sekretariat Presiden.

’’Kita hanya sebatas mengajukan, penentuan, dan yang memutuskan Setpres dengan peternak. Untuk pemeriksaan dan pemantauan kesehatan sendiri, kami bantu sampai dikirim nanti,” ujarnya.

Sapi dengan bobot hidup mencapai 1,05 ton tersebut diketahui memiliki tinggi sekitar 160 centimeter dan berusia tiga tahun.