Antara
Senin, 18 Mei 2026 | 18.46 WIB

Presiden Prabowo Serahkan secara Simbolis Kunci Pesawat Tempur Rafale kepada Panglima TNI

Presiden Prabowo Subianto menyerahkan kunci pesawat MRCA Rafale di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (19/5/2026). ANTARA/Maria Cicilia Galuh

JawaPos.com - Presiden RI Prabowo Subianto secara simbolis menyerahkan kunci pesawat MRCA Rafale, pesawat Falcon 8X, pesawat A-400M, Radar GCI GM403, Smart Weapon Hammer, dan Missile Meteor kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin.

Pesawat yang diserahkan ini terdiri atas enam pesawat tempur Dassault Rafale, empat pesawat Dassault Falcon 8X, dan satu pesawat Airbus A400M Atlas MRT.

Berdasarkan laporan pewarta ANTARA di lokasi, kunci pesawat tersebut kemudian diserahkan Panglima TNI kepada Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono.

Sebelum penyerahan kunci pesawat, Presiden Prabowo melakukan prosesi membuka tirai lambang Skuadron 12 yang menempel di badan pesawat.

Presiden juga melakukan prosesi penyiraman air kembang di moncong pesawat dan pemecahan kendi berisi air kembang.

Kepala Negara kemudian melakukan pemeriksaan pesawat bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Agus Subiyanto, dan KSAU Mohamad Tonny Harjono.

Dalam kegiatan itu, Kepala Negara juga didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Indonesia tercatat sebagai salah satu pembeli pesawat tempur jenis Rafale yang diproduksi Prancis.

