Begal Meresahkan Rakyat, Sahroni Minta Polisi Berani Tembak Pelaku di Tempat

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menekankan kepada Polri agar tidak takut melakukan tindakan tegas dan terukur kepada pelaku begal. Termasuk menembak pelaku di tempat.

Sahroni mengatakan, aksi pembegalan sudah begitu meresahkan masyarakat. Pelaku semakin menjamur dan tak segan melukai para korban dengan senjata tajam.

“Sekali lagi saya minta seluruh Polda, segera instruksikan jajarannya untuk berani lakukan tembakan terukur kepada para pelaku begal," kata Sahroni kepada wartawan, Senin (18/5).

Politikus Partai NasDem ini mendukung pembentukan tim peburu begal seperti yang dilakukan Polda Metro Jaya. Dengan cara ini diharapkan bisa menekan angka kejahatan jalanan.

"Kalau perlu, masing-masing Polda buat tim pemburu begal kayak Polda Metro Jaya ini. Pastikan anggotanya banyak, karena aksi begal sudah tidak pandang bulu. Di tempat ramai bahkan sampai di kawasan elite pun mereka nekat beraksi, apalagi di tempat sepi? Situasinya sudah darurat,” imbuhnya.

Sahroni mengatakan, begal kini banyak beroperasi di kota besar. Oleh karena itu, petugas kepolisian perlu bertindak tegas.

“Di kota-kota besar seperti Jakarta, Makassar, Lampung, hampir tiap hari ada laporan masyarakat dibegal dan dijambret di jalan. Ini tidak boleh dibiarkan. Semua Polda harus menggelar operasi besar-besaran di wilayahnya masing-masing untuk memastikan jalanan aman. Negara harus hadir memberi rasa aman, dan aparat harus menunjukkan ketegasan nyata agar pelaku-pelaku ini tidak lagi merasa leluasa beraksi,” tutupnya.

Diketahui, Polda Metro Jaya mengerahkan Tim Pemburu Begal untuk bertugas selama 24 jam non stop. Tim tersebut digerakkan untuk menyikapi aksi begal yang semakin marak terjadi dan menyasar masyarakat di Jakarta dan sekitarnya.