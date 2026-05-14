Kamis, 14 Mei 2026 | 16.47 WIB

Viral Pelajar Bersimbah Darah di Terminal Grogol, Polisi: Bukan Begal, tapi Bentrok! 

Kapolsek Grogol Petamburan AKP Reza Aditya. (Istimewa)

JawaPos.com - Kasus pelajar yang ditemukan bersimbah darah di kawasan Terminal Grogol, Jakarta Barat, akhirnya terungkap. Sempat viral dengan narasi pembegalan, polisi kini memastikan bahwa insiden berdarah pada Kamis (7/5) malam tersebut murni merupakan konflik antar-pelajar.

Kapolsek Grogol Petamburan AKP Reza Aditya menegaskan, hasil penyelidikan membantah adanya aksi begal. Peristiwa di Jalan Satria itu dipicu oleh perselisihan dua kelompok pemuda.

Kronologi Kejadian: Berawal dari Nongkrong Berujung Penyerangan

Berdasarkan keterangan saksi, peristiwa bermula saat sekelompok pelajar sedang berkumpul atau "nongkrong" di depan Terminal Grogol. Suasana yang semula tenang berubah mencekam saat kelompok lawan datang membawa senjata tajam.

"Mereka berkumpul di depan terminal Grogol. Saat sedang berkumpul, ada sekelompok orang yang mau menyerang mereka. Saat melihat kelompok penyerang, mereka lari membubarkan diri, tapi ada yang tetap dikejar oleh kelompok ini sehingga terjadilah penyerangan tersebut," jelas Reza, Kamis (14/5).

Misteri Motor Hilang yang Sempat Dikira Begal

Narasi begal sempat menguat karena motor korban hilang dari lokasi kejadian. Namun, tim kepolisian berhasil melacak keberadaan kendaraan tersebut di wilayah Tambora.

Motor tersebut ditemukan tergeletak di sebuah gang, bukan dikuasai oleh pelaku begal untuk dijual. Meski begitu, siapa yang membawa motor tersebut dari lokasi kejadian masih menjadi tanda tanya besar.

"Jadi kita juga sudah dapatkan untuk BB (Barang Bukti) motornya yang pada saat kejadian hilang. Motor itu ditemukan ditinggalkan begitu saja di sebuah gang di daerah Tambora," katanya.

Reza menambahkan, polisi kesulitan mengidentifikasi pelaku pemindah motor karena minimnya pemantauan kamera pengawas di titik tertentu.

