Viral Pelajar Bersimbah Darah di Terminal Grogol, Polisi: Bukan Begal, tapi Bentrok! 

JawaPos.com - Kasus pelajar yang ditemukan bersimbah darah di kawasan Terminal Grogol, Jakarta Barat, akhirnya terungkap. Sempat viral dengan narasi pembegalan, polisi kini memastikan bahwa insiden berdarah pada Kamis (7/5) malam tersebut murni merupakan konflik antar-pelajar.

Kapolsek Grogol Petamburan AKP Reza Aditya menegaskan, hasil penyelidikan membantah adanya aksi begal. Peristiwa di Jalan Satria itu dipicu oleh perselisihan dua kelompok pemuda.

Kronologi Kejadian: Berawal dari Nongkrong Berujung Penyerangan

Baca Juga: Mimi Ungkap Penghasilan Pertamanya Bukan dari Oh My Girl Tapi YouTube

Berdasarkan keterangan saksi, peristiwa bermula saat sekelompok pelajar sedang berkumpul atau "nongkrong" di depan Terminal Grogol. Suasana yang semula tenang berubah mencekam saat kelompok lawan datang membawa senjata tajam.

"Mereka berkumpul di depan terminal Grogol. Saat sedang berkumpul, ada sekelompok orang yang mau menyerang mereka. Saat melihat kelompok penyerang, mereka lari membubarkan diri, tapi ada yang tetap dikejar oleh kelompok ini sehingga terjadilah penyerangan tersebut," jelas Reza, Kamis (14/5).

Misteri Motor Hilang yang Sempat Dikira Begal

Baca Juga: Yang Hyun Suk Disebut Larang BABYMONSTER Jadi Brand Ambassador Mewah

Narasi begal sempat menguat karena motor korban hilang dari lokasi kejadian. Namun, tim kepolisian berhasil melacak keberadaan kendaraan tersebut di wilayah Tambora.

Motor tersebut ditemukan tergeletak di sebuah gang, bukan dikuasai oleh pelaku begal untuk dijual. Meski begitu, siapa yang membawa motor tersebut dari lokasi kejadian masih menjadi tanda tanya besar.

"Jadi kita juga sudah dapatkan untuk BB (Barang Bukti) motornya yang pada saat kejadian hilang. Motor itu ditemukan ditinggalkan begitu saja di sebuah gang di daerah Tambora," katanya.