Anggota DPD RI Maria Stevi Dorong Perlindungan Kesejahteraan bagi Petani Lewat BPJS TK

Anggota DPD RI, Maria Caecilia Stevi Harman, menyoroti kesejahteraan petani, Senin (27/4). (Istimewa)
JawaPos.com – Anggota DPD RI, Maria Caecilia Stevi Harman, menekankan pentingnya perlindungan kesejahteraan bagi para petani sebagai “pahlawan pangan”. Ia mendorong agar petani dapat diakomodasi dalam skema perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.
“Intervensi ketahanan pangan negara kita tidak boleh berhenti secara dangkal pada pemberian benih komoditas dan mesin alsintan. Kebijakan harus berani menembus hingga aspek perlindungan martabat dan kesejahteraan petani melalui jaminan sosial negara,” kata Stevi kepada wartawan, Senin (27/4).
Stevi juga menyoroti persoalan administratif yang kerap menyebabkan masyarakat miskin kehilangan akses terhadap BPJS PBI atau bantuan sosial. Ia menegaskan, hal tersebut tidak boleh terus terjadi.
“Tidak boleh ada kelompok yang merasa menjadi warga kelas dua,” tegasnya.
Mengusung filosofi “Politik sebagai Obat” (The Healing Stateswoman), Stevi memandang masyarakat bukan sekadar angka statistik, melainkan entitas yang membutuhkan kebijakan publik yang tepat sasaran. Fokus tersebut diarahkan untuk mengatasi berbagai tantangan struktural seperti stunting, kerentanan pangan, dan kemiskinan, khususnya di Nusa Tenggara Timur.
Di sisi lain, ia turut menyoroti pengembangan ekosistem ekonomi melingkar (circular economy) yang menghubungkan sektor hulu pertanian dengan hilir pariwisata di Labuan Bajo. Dalam model ini, bahan baku peternakan sapi dari Watu Mori Farm dipasok langsung ke Resto Say Se’i dan didukung oleh infrastruktur Hotel Parlezo.
Menurut Stevi, model bisnis terpadu tersebut mampu menyerap tenaga kerja lokal sekaligus mendorong kemandirian ekonomi perempuan.
Sementara itu, di sektor perkebunan, ia juga memperjuangkan hilirisasi komoditas kakao di Manggarai Timur guna memutus rantai distribusi tengkulak.
“Dengan demikian, nilai tambah ekonomi dapat langsung dinikmati oleh para petani,” pungkasnya.
