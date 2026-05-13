JIS Diproyeksikan Selevel dengan San Siro? Wagub DKI Rano Karno Jajaki Kerja Sama Strategis saat Kunker di Milan

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno (kanan) menemui Business Development San Siro Michele Finucci di Milan, Italia, Selasa (12/5). (Istimewa)
JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta jajaki kerja sama antara Jakarta International Stadium (JIS) dengan stadion legendaris Italia, San Siro, Milan. Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur DKI Rano Karno yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Milan, Italia, Selasa (12/5).
Pertemuan itu menjadi awal transformasi JIS agar tidak hanya menjadi tempat bertanding, tetapi juga ikon wisata global. Rano berdiskusi langsung dengan petinggi San Siro, Fabrizio Caruso dan Michele Finucci.
Fokus utama pembicaraan adalah mengambil ilmu manajemen stadion modern mulai dari teknologi rumput hingga strategi fan engagement. Rano menyatakan bahwa JIS memiliki potensi besar jika dikelola dengan standar kelas dunia seperti San Siro.
"San Siro adalah salah satu ikon sepak bola dunia yang sudah berusia 100 tahun sejak 1925 dan terus berkembang hingga memiliki kapasitas 75.000 penonton. Kita datang bukan sekadar berkunjung, tetapi belajar bagaimana sebuah stadion bisa hidup sebagai ruang sejarah, bisnis, hiburan, dan menjadi kebanggaan warga. JIS punya potensi besar untuk berkembang ke arah sana," urai Rano Karno.
Rencana besar ke depan, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) didorong segera melakukan transfer pengetahuan. Targetnya, JIS akan punya kegiatan sepanjang tahun, bukan hanya saat ada pertandingan sepak bola.
Optimalisasi aktivitas non-pertandingan mencakup pengembangan museum stadion dan tur edukasi. Hal ini serupa dengan cara San Siro mengelola sejarah AC Milan dan Inter Milan.
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat
16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam