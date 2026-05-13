JIS Diproyeksikan Selevel dengan San Siro? Wagub DKI Rano Karno Jajaki Kerja Sama Strategis saat Kunker di Milan

JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta jajaki kerja sama antara Jakarta International Stadium (JIS) dengan stadion legendaris Italia, San Siro, Milan. Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur DKI Rano Karno yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Milan, Italia, Selasa (12/5).

Pertemuan itu menjadi awal transformasi JIS agar tidak hanya menjadi tempat bertanding, tetapi juga ikon wisata global. Rano berdiskusi langsung dengan petinggi San Siro, Fabrizio Caruso dan Michele Finucci.

Fokus utama pembicaraan adalah mengambil ilmu manajemen stadion modern mulai dari teknologi rumput hingga strategi fan engagement. Rano menyatakan bahwa JIS memiliki potensi besar jika dikelola dengan standar kelas dunia seperti San Siro.

"San Siro adalah salah satu ikon sepak bola dunia yang sudah berusia 100 tahun sejak 1925 dan terus berkembang hingga memiliki kapasitas 75.000 penonton. Kita datang bukan sekadar berkunjung, tetapi belajar bagaimana sebuah stadion bisa hidup sebagai ruang sejarah, bisnis, hiburan, dan menjadi kebanggaan warga. JIS punya potensi besar untuk berkembang ke arah sana," urai Rano Karno.

JIS Jadi Pusat Ekonomi Kreatif dan Sport Tourism Rencana besar ke depan, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) didorong segera melakukan transfer pengetahuan. Targetnya, JIS akan punya kegiatan sepanjang tahun, bukan hanya saat ada pertandingan sepak bola.