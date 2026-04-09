DPR Sebut Perang Timur Tengah Ancam Perekonomian: Getarannya Sampai ke Dapur Rumah

JawaPos.com - Konflik di Timur Tengah kini semakin menjadi perhatian serius berbagai pihak, termasuk parlemen Indonesia.

Anggota Komisi II DPR Azis Subekti menilai dampak perang tidak lagi bersifat lokal, melainkan telah menjalar ke seluruh dunia.

Ia menegaskan, kondisi global saat ini berada dalam situasi yang rapuh akibat eskalasi konflik yang terus meluas.

“Dunia hari ini seperti berjalan di tepi jurang yang tidak terlihat. Dentuman rudal, ledakan drone penyerang mungkin hanya terdengar di Timur Tengah, tetapi getarannya sampai ke dapur-dapur rumah tangga di seluruh dunia,” kata Azis kepada wartawan, Kamis (9/4).

“Kita hidup di zaman ketika satu keputusan militer di satu kawasan bisa mengubah harga beras, ongkos transportasi, bahkan harapan hidup seseorang di tempat yang jauh,“ lanjutnya.

Ia mengatakan, masyarakat global kini dipaksa menerima realitas yang seharusnya tidak pernah dianggap normal, yakni perang yang terus berulang.

Menurutnya, pendekatan emosional harus digantikan dengan analisis berbasis data agar publik memahami betapa besar dampak ekonomi yang ditimbulkan.

“Dan di tengah semua itu, kita dipaksa menerima sesuatu yang seharusnya tidak pernah menjadi normal, perang," tegasnya.

Legislator Fraksi Partai Gerindra itu memaparkan, dalam konflik yang melibatkan kekuatan besar dunia, biaya perang meningkat secara drastis dalam waktu singkat.