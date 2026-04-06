Rumah Doa Digeruduk Massa Usai Ibadah Jumat Agung, Sahroni Kecam Tindakan Intoleransi

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. (Istimewa)
JawaPos.com - Jemaat Persekutuan Oikoumene Umat Kristen (POUK) Tesalonika, Teluknaga, Kabupaten Tangerang dibuat kaget karena digeruduk massa usai menunaikan ibadah Jumat Agung pada Jumat (3/4). Usai didatangi massa, lokasi ibadah tersebut disegel oleh Satpol PP Kabupaten Tangerang karena diduga belum memiliki Perizinan Bangun Gedung (PBG).
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyesalkan adanya aksi intimidasi seperti ini. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak kepercayaan, seharusnya sesama umat bergama memiliki toleransi.
“Saya sangat kecewa dan miris melihat kejadian ini. Apalagi dilakukan oleh orang-orang yang mengaku beragama dan menjunjung moral, tapi caranya justru intimidatif dengan membawa massa menggeruduk rumah ibadah di hari besar keagamaan," kata Sahroni, Senin (6/4).
Politikus Partai NasDem ini menyampaikan, persoalan perizinan rumah ibadah seharusnya diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku. Kondisi ini tidak seharusnya menjadi dasar melakukan aksi sewenang-wenang.
"Ini jelas mencederai nilai toleransi di negara yang berlandaskan Pancasila. Kalau persoalannya perizinan, tempuh saja jalur administratif yang sudah disediakan negara," imbuhnya.
Sebagai negara hukum, kata Sahroni, negara telah menyediakan jalur yang sah untuk menyelesaikan perkara hukum maupun administrasi. Masyarakat diminta lebih bijak dalam menyelesaikan persoalan yang menyangkut publik.
“Jangan main geruduk berbasis massa seperti ini karena sangat timpang dan intimidatif. Dan aparat harus tegas terhadap pelaku intoleran. Jangan terbawa arus massa, ambilah sikap objektif dan humanis. Ke depan jangan biarkan aksi-aksi seperti ini terulang, apalagi menyangkut kegiatan beragama yang sama sekali bukan tindakan kriminal,” pungkasnya.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven