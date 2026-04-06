Rumah Doa Digeruduk Massa Usai Ibadah Jumat Agung, Sahroni Kecam Tindakan Intoleransi

JawaPos.com - Jemaat Persekutuan Oikoumene Umat Kristen (POUK) Tesalonika, Teluknaga, Kabupaten Tangerang dibuat kaget karena digeruduk massa usai menunaikan ibadah Jumat Agung pada Jumat (3/4). Usai didatangi massa, lokasi ibadah tersebut disegel oleh Satpol PP Kabupaten Tangerang karena diduga belum memiliki Perizinan Bangun Gedung (PBG).

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyesalkan adanya aksi intimidasi seperti ini. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak kepercayaan, seharusnya sesama umat bergama memiliki toleransi.

“Saya sangat kecewa dan miris melihat kejadian ini. Apalagi dilakukan oleh orang-orang yang mengaku beragama dan menjunjung moral, tapi caranya justru intimidatif dengan membawa massa menggeruduk rumah ibadah di hari besar keagamaan," kata Sahroni, Senin (6/4).

Politikus Partai NasDem ini menyampaikan, persoalan perizinan rumah ibadah seharusnya diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku. Kondisi ini tidak seharusnya menjadi dasar melakukan aksi sewenang-wenang.

"Ini jelas mencederai nilai toleransi di negara yang berlandaskan Pancasila. Kalau persoalannya perizinan, tempuh saja jalur administratif yang sudah disediakan negara," imbuhnya.

Sebagai negara hukum, kata Sahroni, negara telah menyediakan jalur yang sah untuk menyelesaikan perkara hukum maupun administrasi. Masyarakat diminta lebih bijak dalam menyelesaikan persoalan yang menyangkut publik.