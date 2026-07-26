Luis De la Fuente Kecam Perilaku Argentina yang Dinilai Tak Dapat Ditoleransi pada Final Piala Dunia 2026

JawaPos.com – Pelatih tim nasional Spanyol, Luis De la Fuente, mengecam perilaku sejumlah pemain Argentina setelah final Piala Dunia FIFA 2026 yang dinilainya tidak dapat ditoleransi.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (25/7), Spanyol memastikan gelar juara dunia kedua dalam sejarah setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu.

Namun, perayaan kemenangan La Roja diwarnai insiden yang melibatkan beberapa pemain Argentina seusai peluit panjang dibunyikan.

Setelah pertandingan berakhir, Leandro Paredes dilaporkan terlibat perselisihan dengan Gavi, sementara Nahuel Molina juga terlibat dalam insiden terpisah.

FIFA kini tengah menyelidiki rangkaian kejadian tersebut untuk menentukan apakah terdapat pelanggaran disiplin. Insiden itu pun menjadi sorotan utama setelah laga puncak Piala Dunia 2026.

De la Fuente mengaku tidak menyaksikan langsung peristiwa tersebut karena sedang merayakan keberhasilan timnya bersama para pemain dan staf pelatih.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa tindakan seperti itu tidak dapat diterima dan tidak seharusnya terjadi dalam pertandingan sebesar final Piala Dunia.

De la Fuente juga tetap memberikan penghormatan kepada kualitas para pemain dan pelatih Argentina meskipun menyayangkan reaksi yang terjadi setelah pertandingan.

Keberhasilan ini menjadikan Spanyol meraih gelar Piala Dunia kedua setelah sebelumnya menjadi juara pada 2010.