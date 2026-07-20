Rumit Lawan Argentina, Mikel Oyarzabal Masih Tak Percaya Bawa Timnas Spanyol Juara Piala Dunia 2026

Mikel Oyarzabal. (Dok. Instagram/@mikel10oyar)
JawaPos.com - Mikel Oyarzabal masih tidak percaya tim nasional Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina. Laga yang berakhir dengan skor 1-0 tersebut dimainkan di MetLife Stadium, Senin (20/7).
Setelah pertandingan, Mikel Oyarzabal mengatakan bahwa dia masih belum percaya bisa mengantarkan timnas Spanyol juara Piala Dunia 2026. Penyerang 29 tahun tersebut membutuhkan waktu untuk menerimanya.
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"Saya rasa kita masih belum menyadarinya, dan akan butuh waktu bagi kita untuk benar-benar mempercayainya," kata Mikel Oyarzabal kepada Telemundo yang dikutip Filgoal, Senin (20/7).
Melawan Argentina dianggap sebagai laga yang rumit bagi Oyarzabal. Namun, dia merasa timnas Spanyol bermain lebih baik dan berhasil mengalahkan juara bertahan.
"Itu pertandingan yang rumit; mereka, dengan gaya permainan mereka, menunggu momen yang tepat. Saya pikir kami adalah tim yang lebih baik, dan kami sangat senang," ucap Oyarzabal.
Penyerang Real Sociedad tersebut mengatakan bahwa timnas Spanyol hanya butuh waktu untuk mencetak gol ke gawang Argentina. Sepanjang laga, mereka juga berhasil mengendalikan permainan.
"Kami tahu kami melakukan apa yang harus kami lakukan, dan hanya masalah waktu sebelum kami mencetak gol. Kami mengendalikan permainan, dan inilah hasilnya. Kami menantikan hari-hari yang lebih baik di masa mendatang," ujar Oyarzabal.
Kekompakan pemain menjadi salah satu faktor penentu timnas Spanyol bisa menjuarai Piala Dunia 2026. Bahkan, beberapa pemain sudah pernah dilatih Luis De La Fuente.
"Banyak dari kami sebagai pemain telah bermain bersama selama 10 atau 12 tahun, terkadang bahkan di bawah pelatih De La Fuente. Ini sangat membantu dalam turnamen panjang seperti ini," pungkas Oyarzabal.
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Selama Piala Dunia 2026, Mikel Oyarzabal selalu menjadi starter timnas Spanyol hingga babak final. Selain itu, lima gol berhasil disumbangkannya di ajang empat tahunan tersebut.
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