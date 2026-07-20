Kalah di Final Piala Dunia 2026, Lionel Scaloni Harap Pendukung Timnas Argentina Tetap Bangga dengan Lionel Messi 

JawaPos.com - Lionel Scaloni memberi pujian kepada Lionel Messi meski tim nasional Argentina kalah dari Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laga yang berakhir dengan skor 0-1 tersebut dimainkan di MetLife Stadium, Senin (20/7).

Setelah kalah dari Spanyol, Lionel Scaloni menegaskan bahwa Lionel Messi adalah pemain terbaik dunia. Meski kalah di laga final dan gagal merebut gelar Piala Dunia 2026, sang pelatih berharap pendukung tetap bangga dengannya.

"Messi berusia 39 tahun, dan Piala Dunia ini tidak membuatnya semakin hebat; dia sudah sangat hebat. Saya harap orang-orang bangga padanya dan seluruh tim," kata Lionel Scaloni yang dikutip dari ESPN, Senin (20/7).

Scaloni tidak tahu apakah Piala Dunia 2026 menjadi Piala Dunia terakhir Lionel Messi. Dia juga tidak membicarakan hal tersebut kepada pemain Inter Miami itu.

"Leo adalah pesepakbola terbaik yang pernah menginjak lapangan sepak bola, tanpa mengubah pendapat saya sebelumnya. Saya tidak tahu apakah ini Piala Dunia terakhirnya; saya tidak membicarakannya dengannya," jelas Scaloni.

Performa Messi di Piala Dunia 2026 sangat tajam di lini depan timnas Argentina. Dia mampu mengoleksi delapan gol di Piala Dunia 2026 dan secara keseluruhan telah mencetak 21 gol.

Meski menjadi runner-up, Scaloni ingin para pemain dan suporter merayakannya. Pelatih 48 tahun tersebut juga mendapatkan pujian dari masyarakat Spanyol terhadap performa Argentina.