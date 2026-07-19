5 Cocoklogi Ini Bisa Jadi Pertanda Timnas Spanyol Juara Piala Dunia 2026!

Timnas Spanyol hadapi Argentina di final Piala Dunia 2026. (X.com/@SEFutbol)
JawaPos.com - Timnas Spanyol akan menghadapi Argentina pada final Piala Dunia 2026, Senin (20/7) waktu Indonesia. Menjelang laga penentuan juara tersebut, muncul sejumlah fakta unik yang dianggap sebagai cocoklogi dan diyakini bisa menjadi pertanda La Roja akan mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya.
Sejumlah fakta unik ini mengulang kejadian yang terjadi pada tahun 2010 saat Spanyol sukses meraih gelar juara dunia pertama mereka di tanah Afrika Selatan. Berikut lima cocoklogi yang bisa jadi pertanda Spanyol juara Piala Dunia 2026.
Spanyol tergabung di grup H pada Piala Dunia 2026 bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Pada saat juara pada 2010, grup H juga menjadi tempat Spanyol berjibaku. Swiss, Chili, dan Honduras menjadi lawan La Roja kala itu.
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Fakta menarik lainnya, Spanyol juga sama-sama finish di posisi pertama grup dengan minimal meraih dua kemenangan.
Musim 2026/2027, Real Madrid resmi kembali menunjuk Jose Mourinho sebagai manajer. Kejadian ini identik dengan tahun 2010 saat sosok asal Portugal itu juga diumumkan menjadi juru taktik baru El Real.
Pada 2010, delapan pemain Barcelona masuk ke dalam skuad Piala Dunia. Kala itu pelatih Vicente del Bosque memanggil Andres Iniesta, Xavi, Pedro, David Villa, Gerard Pique, Sergio Busquets, Carles Puyol, dan Victor Valdes.
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16 tahun berselang di turnamen serupa, pelatih Luis de la Fuente juga membawa delapan pemain Barca yakni Lamine yamal, Pedri, Gavi, Ferran Torres, Dani Olmo, Pau Cubarsi, Joan Garcia, dan Eric Garcia. Apakah generasi baru La Blaugrana mampu membawa tuah yang sama di Piala Dunia 2026?
Tim nasional Spanyol tampil di final Piala Dunia 2026 dengan status juara bertahan EURO yang diraih pada 2024. Hal serupa juga terjadi pada 2010 saat Fernando Torres dan rekan tampil di final Piala Dunia setelah meraih gelar juara Eropa dua tahun sebelumnya.
Hal menarik lain, pada final EURO 2008 Spanyol mengalahkan Jerman di final. Sementara pada 2024, Spanyol juga kembali mengalahkan Jerman namun di babak perempat final.
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