Enzo Fernandez Dapat Motivasi dari Laga Maradona, Nonton Bareng Julian Alvarez!

JawaPos.com - Bagi Enzo Fernandez, Diego Maradonna adalah sosok yang tidak pernah lepas dari kehidupannya. Sosok yang selalu ada, memberi motivasi. Meskipun Sang Legenda sudah berpulang pada 25 November 2020 lalu.

Selama Piala Dunia 2026, hampir setiap hari Enzo menonton laga sang legenda. Seperti saat jelang pertandingan melawan Inggris pada Kamis (16/7) dini hari lalu. Bersama rekan sekamarnya Julian Alvarez, pemain Chelsea itu menonton pertandingan Maradonna.

''Aku menonton pertandingannya melawan Inggris (Piala Dunia 1986),'' terangnya. Bagi kami, kebanyakan masyarakat, pertandingan itu adalah torehan sejarah bagi Argentina. ''Itu momen penting dalam sepak bola kami. Tentu saja menontonnya memberikan motivasi besar,'' jelasnya dalam wawancara dengan ESPN.

Bahkan beberapa jam sebelum pertandingan, Enzo mengaku masih terus menonton pertandingan tersebut. ''Mungkin tiga atau empat kali,'' katanya. Menonton pertandingan itu membuat semangatnya meluap-luap sebelum pertandingan.