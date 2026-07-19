Enzo Fernandez Dapat Motivasi dari Laga Maradona, Nonton Bareng Julian Alvarez!

Pemain Argentina Enzo Fernandez. (Dok. Instagram/@enzojfernandez)
JawaPos.com - Bagi Enzo Fernandez, Diego Maradonna adalah sosok yang tidak pernah lepas dari kehidupannya. Sosok yang selalu ada, memberi motivasi. Meskipun Sang Legenda sudah berpulang pada 25 November 2020 lalu.
Selama Piala Dunia 2026, hampir setiap hari Enzo menonton laga sang legenda. Seperti saat jelang pertandingan melawan Inggris pada Kamis (16/7) dini hari lalu. Bersama rekan sekamarnya Julian Alvarez, pemain Chelsea itu menonton pertandingan Maradonna.
''Aku menonton pertandingannya melawan Inggris (Piala Dunia 1986),'' terangnya. Bagi kami, kebanyakan masyarakat, pertandingan itu adalah torehan sejarah bagi Argentina. ''Itu momen penting dalam sepak bola kami. Tentu saja menontonnya memberikan motivasi besar,'' jelasnya dalam wawancara dengan ESPN.
Baca Juga:Kandas di Perebutan Peringkat Ketiga, Begini Kata Didier Deschamps Usai Prancis Dihajar Inggris 4-6 di Laga Perpisahannya
Bahkan beberapa jam sebelum pertandingan, Enzo mengaku masih terus menonton pertandingan tersebut. ''Mungkin tiga atau empat kali,'' katanya. Menonton pertandingan itu membuat semangatnya meluap-luap sebelum pertandingan.
Dan benar saja, sama halnya dengan Maradona, nama pemain berusia 25 tahun itu masuk dalam sejarah emas Argentina di Piala Dunia 2026. Golnya di menit ke-85 dan digandakan oleh Lautaro Martinez di menit ke-90+2 ikut membantu La Albiceleste ke final. Dua kali berturut-turut, dan berpeluang meraih double juara Piala Dunia.
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026
Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026
Analisis Prediksi Bursa Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Les Bleus Lebih Dijagokan Rebut Posisi Ketiga
Analisis Prediksi Bursa Spanyol vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Roja Lebih Dijagokan Juara Piala Dunia 2026
Usai Timnas Inggris Gagal ke Final Piala Dunia 2026, Gary Neville dan Roy Keane Saling Adu Pendapat
Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga