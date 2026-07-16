Barcelona Jadikan Julian Alvarez Prioritas Utama dan Tingkatkan Penawaran kepada Atletico Madrid

JawaPos.com – Barcelona tidak menyerah dalam upaya merekrut Julian Alvarez dan tengah menyiapkan penawaran baru kepada Atletico Madrid.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (15/7), Manajemen klub menilai tawaran pertama belum mampu memenuhi nilai yang diharapkan oleh Atletico sehingga diperlukan proposal yang lebih menarik.

Barcelona berencana mengajukan penawaran tersebut setelah Piala Dunia FIFA 2026 berakhir agar proses negosiasi berjalan lebih efektif.

Barcelona meyakini Julian Alvarez merupakan sosok yang tepat untuk menjadi penerus Robert Lewandowski di lini depan. Klub asal Catalunya itu menjadikan penyerang tim nasional Argentina tersebut sebagai prioritas utama dalam rencana pembangunan skuad jangka panjang.

Oleh karena itu, Barcelona tetap berkomitmen melanjutkan negosiasi meskipun upaya awal belum membuahkan hasil.

Atletico Madrid sebelumnya menolak tawaran awal Barcelona yang nilainya dikabarkan di bawah USD 115 juta atau sekitar Rp 1,87 triliun. Sementara itu, klausul pelepasan Julian Alvarez disebut mencapai USD 571 juta atau sekitar Rp 9,31 triliun.

Perbedaan nilai tersebut menjadi tantangan besar yang harus dihadapi Barcelona apabila ingin mengamankan transfer sang penyerang.