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Risma Azzah Fatin
Kamis, 16 Juli 2026 | 23.57 WIB

Barcelona Jadikan Julian Alvarez Prioritas Utama dan Tingkatkan Penawaran kepada Atletico Madrid

Julian Alvarez (Bein Sports) - Image

Julian Alvarez (Bein Sports)

JawaPos.com – Barcelona tidak menyerah dalam upaya merekrut Julian Alvarez dan tengah menyiapkan penawaran baru kepada Atletico Madrid.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (15/7), Manajemen klub menilai tawaran pertama belum mampu memenuhi nilai yang diharapkan oleh Atletico sehingga diperlukan proposal yang lebih menarik.

Barcelona berencana mengajukan penawaran tersebut setelah Piala Dunia FIFA 2026 berakhir agar proses negosiasi berjalan lebih efektif.

Barcelona meyakini Julian Alvarez merupakan sosok yang tepat untuk menjadi penerus Robert Lewandowski di lini depan. Klub asal Catalunya itu menjadikan penyerang tim nasional Argentina tersebut sebagai prioritas utama dalam rencana pembangunan skuad jangka panjang.

Oleh karena itu, Barcelona tetap berkomitmen melanjutkan negosiasi meskipun upaya awal belum membuahkan hasil.

Atletico Madrid sebelumnya menolak tawaran awal Barcelona yang nilainya dikabarkan di bawah USD 115 juta atau sekitar Rp 1,87 triliun. Sementara itu, klausul pelepasan Julian Alvarez disebut mencapai USD 571 juta atau sekitar Rp 9,31 triliun.

Perbedaan nilai tersebut menjadi tantangan besar yang harus dihadapi Barcelona apabila ingin mengamankan transfer sang penyerang.

Presiden Barcelona, Joan Laporta, menegaskan klub tetap menjaga disiplin keuangan dalam setiap proses negosiasi transfer. Barcelona berharap memperoleh kepastian terkait masa depan Julian Alvarez antara akhir Juli hingga awal Agustus sebelum mempertimbangkan alternatif lain.

Editor: Novia Tri Astuti
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