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Risma Azzah Fatin
Minggu, 19 Juli 2026 | 04.01 WIB

Atlético Madrid Tegas Pertahankan Julián Álvarez Meski Ditawar hingga Rp 4 Triliun

Julian Alvarez (Bein Sports) - Image

Julian Alvarez (Bein Sports)

JawaPos.com – Atlético Madrid menegaskan tidak akan melepas Julián Álvarez meskipun menerima tawaran bernilai sangat besar pada bursa transfer.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (18/7), CEO Atlético Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, menyatakan klub telah menolak tawaran sebesar EUR 100 juta atau sekitar Rp1,9 triliun, serta tetap akan menolak tawaran EUR 150 juta atau sekitar Rp2,9 triliun hingga EUR 200 juta atau sekitar USD 234 juta, setara sekitar Rp3,8 triliun.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penyerang asal Argentina itu tetap menjadi bagian penting dari rencana jangka panjang klub.

Gil Marín menyampaikan sikap tersebut sebagai tanggapan atas komentar Presiden Barcelona, Joan Laporta, mengenai peluang merekrut Álvarez. Menurutnya, Atlético tidak memiliki niat sedikit pun untuk menjual sang striker berapa pun nilai tawaran yang diajukan.

Marin juga menilai Álvarez merupakan sosok yang paling sesuai untuk memimpin lini depan Atlético Madrid.

Atlético Madrid juga mengonfirmasi telah menolak pendekatan dari Barcelona maupun Real Madrid pada jendela transfer saat ini. 

Álvarez masih memiliki kontrak hingga 30 Juni 2030 dan terikat klausul pelepasan sebesar EUR 500 juta atau sekitar Rp9,5 triliun. Kondisi tersebut semakin mempertegas posisi klub yang tidak ingin kehilangan pemain andalannya.

Meski sempat muncul komentar dari Álvarez mengenai masa depannya, Gil Marín menilai pernyataan tersebut dipengaruhi oleh nasihat yang kurang tepat dari pihak di sekitarnya. 

Namun, manajemen tetap menaruh kepercayaan penuh terhadap profesionalisme dan karakter pemain berusia muda tersebut.

Atlético Madrid berharap Álvarez tetap bertahan serta menjadi salah satu tokoh utama dalam upaya meraih berbagai gelar pada musim mendatang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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