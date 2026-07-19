Kans Raih Sepatu Emas Terbuka Lebar! Kylian Mbappe Jadi Jadi Raja Gol Piala Dunia, Lewati Rekor Lionel Messi

Striker Timnas Prancis, Kylian Mbappe, menasbihkan diri sebagai top skor sepanjang masa Piala Dunia, melewati rekor gol Lionel Messi. (Dok. Instagram/@fifaworldcup)
JawaPos.com - Striker Timnas Prancis, Kylian Mbappe, mengukir sejarah baru. Pemain berusia 27 tahun itu menasbihkan diri sebagai top skor sepanjang masa Piala Dunia, melewati rekor gol Lionel Messi.
Mbappe menyandang status tersebut setelah Prancis kalah 4-6 dari Inggris dalam perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026. Laga drama 10 gol itu berlangsung di Stadion Miami, Florida, Amerika Serikat, Minggu (19/7) pukul 04.00 WIB.
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Dalam laga itu, Mbappe mencatatkan dua gol ke gawang Inggris. Tambahan dua gol ltersebut membuat bintang Real Madrid itu melampaui rekor gol Messi di Piala Dunia.
Mbappe saat ini mengoleksi 22 gol di ajang Piala Dunia. Bomber asal Prancis inin melampaui catatan gol yang dimiliki Messi sebanyaki 21 gol. Dengan demikian, Mbappe pun menjadi top skor sepanjang masa Piala Dunia.
Selain itu, Mbappe juga menggeser Messi dalam tabel klasemen sementara top skor Piala Dunia 2026. Penyerang berusia 27 tahun itu mengoleksi 10 gol, yang membuatnya berpotensi merebut Sepatu Emas.
Sementara, Messi mengoleksi delapan gol di Piala Dunia 2026. Pemain berjuluk La Pulga itu pun turun ke posisi kedua, tepat di bawah Mbappe dalam tabel klasemen sementara top skor.
Kendati demikian, Messi masih memiliki kesempatan untuk mengkudeta Mbappe. Baik menggusurnya sebagai top skor sepanjang masa maupun pada Piala Dunia edisi kali ini.
Pasalnya, Argentina baru akan memainkan laga final melawan Spanyol di Stadion MetLife, Amerika Serikat, pada Senin (20/7) dini hari WIB. Bukan tak mungkin La Pulga tampil menggila dalam laga tersebut.
Untuk mengambil alih kembali statusnya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa, Messi harus cetak dua gol. Sementara untuk menggeser Mbappe dari puncak klasemen sementara top skor Piala Dunia 2026, ia harus mencetak hattrick ke gawang Spanyol.
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Seperti diketahui, FIFA mengurutkan daftar top skor berdasarkan jumlah gol. Jika ada dua atau lebih pemain punya jumlah gol yang sama, penentuannya adalah jumlah assist. Jika assist juga sama, maka penentuan selanjutnya adalah jumlah menit bermain.
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