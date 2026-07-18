Prediksi Susunan Pemain Timnas Prancis vs Inggris di Perebutan Peringkat Ketiga Piala Dunia 2026: Ibrahima Konate Tetap Ingin Menang

JawaPos.com - Ibrahima Konate tetap bertekad meraih kemenangan saat tim nasional Prancis menghadapi Inggris di perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026. Laga tersebut bakal dimainkan di Hard Rock Stadium, Minggu (19/7) pukul 04.00 WIB.

Saat konferensi pers, Ibrahima Konate ditanya tentang perasaannya setelah timnas Prancis dikalahkan Spanyol di laga semifinal. Dia mengaku masih merasakan penyesalan usai laga tersebut.

"Sangat sulit untuk menerimanya, kami memikirkannya setiap hari sejak kekalahan itu. Ada penyesalan, ini sangat berat... Setelah mengalami dua Piala Dunia, dengan kekalahan di final dan semifinal, kekalahan ini sedikit lebih ringan. Tapi tetap saja menyakitkan," kata Ibrahima Konate yang dikutip dari RMC Sport, Sabtu (18/7).

Bagi Ibrahima Konate, laga perebutan tempat ketiga merupakan laga final bagi timnas Prancis. Bek 27 tahun tersebut juga berharap timnya menurunkan susunan pemain terbaiknya.

"Kami memiliki kewajiban sebagai pemain tim nasional Prancis; banyak pemain yang ingin berada di sini. Tidak ada yang ingin memainkan pertandingan ini berdasarkan harapan kami; adalah final yang ingin kami mainkan. Tetapi kami memiliki kewajiban, dan kami akan menghormatinya sampai akhir. Kita akan lihat apakah kita akan bermain dengan tim terbaik," ujar Konate.

Rotasi pemain bisa saja dilakukan timnas Prancis saat menghadapi Inggris. Jika hal tersebut dilakukan Didier Deschamps, maka para pemain tetap punya keinginan untuk memenangkan pertandingan.

"Sebagai seorang pemain sepak bola, Anda ingin menang untuk diri sendiri. Kemudian, untuk pelatih, tentu saja, Anda ingin menang untuknya dan untuk apa yang telah ia lakukan untuk tim Prancis dan untuk kami. Jika kami berada di sini, itu karena dia memilih kami, kami harus bersyukur," jelas pemain baru Real Madrid tersebut.

"Jika besok kami berada dalam situasi di mana kami melakukan rotasi pemain, situasinya bisa berbeda. Tetapi setiap pemain di lapangan memiliki keinginan untuk menang. Ini adalah pertandingan Prancis-Inggris, ada sejarah antara kedua negara, kita harus menghormati sejarah itu, lambang itu, dan para penggemar yang ada di sini," pungkas Ibrahima Konate.

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