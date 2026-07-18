Trofi Asli Piala Dunia Antarklub Disimpan Donald Trump, Akankah Trofi Piala Dunia 2026 Bernasib Sama?

Trofi Piala Dunia Antarklub disimpan di Gedung Putih. (istimewa)
JawaPos.com - Trofi Piala Dunia FIFA dikenal sebagai salah satu simbol paling bergengsi dalam dunia olahraga.
Selama ini, trofi tersebut identik dengan tim juara yang berhak mengangkatnya di podium sebelum kemudian dikembalikan kepada FIFA. Namun, kisah berbeda justru terjadi pada trofi Piala Dunia Antarklub 2025.
Trofi asli turnamen tersebut ternyata masih berada di Ruang Oval, Gedung Putih, Amerika Serikat. Bukan di kantor FIFA ataupun di markas Chelsea yang keluar sebagai juara, melainkan disimpan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Fakta itu mencuri perhatian publik setelah trofi beberapa kali terlihat dalam berbagai dokumentasi dan rekaman aktivitas Trump di Ruang Oval.
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Yang menarik, trofi yang terlihat bukanlah replika, melainkan trofi asli yang digunakan dalam seremoni resmi Piala Dunia Antarklub 2025.
Menurut penuturan Donald Trump, Presiden FIFA Gianni Infantino secara langsung mengizinkannya menyimpan trofi tersebut. Bahkan, Trump menyebut Infantino menawarkan agar trofi asli tetap berada di Gedung Putih untuk waktu yang tidak ditentukan.
Sementara itu, Chelsea sebagai juara kompetisi justru membawa pulang replika trofi yang dibuat khusus sebagai penghargaan bagi klub pemenang.
Fakta tersebut kemudian memunculkan berbagai komentar dari pencinta sepak bola di media sosial. Tidak sedikit yang mulai berspekulasi apakah situasi serupa juga bisa terjadi pada trofi Piala Dunia FIFA 2026.
Spekulasi itu semakin ramai karena beberapa bulan sebelumnya sempat beredar momen menarik ketika Gianni Infantino memperlihatkan trofi Piala Dunia FIFA kepada Donald Trump.
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