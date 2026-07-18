Pesan Rodri untuk Timnas Spanyol Jelang Hadapi Argentina di Final Piala Dunia 2026

JawaPos.com-Rodri memberi pesan penting kepada tim nasional Spanyol saat menghadapi Argentina di final Piala Dunia 2026. Laga tersebut bakal dimainkan di MetLife Stadium, Senin (20/7) pukul 02.00 WIB.
Target timnas Spanyol mencapai laga final sudah tercapai. Namun, Rodri menegaskan bahwa mereka bertekad untuk mengalahkan Argentina yang dianggapnya sebagai tim terbaik.
"Tujuan utama adalah mencapai final, tetapi kami ingin memenangkannya, dan kami bertekad untuk melakukannya. Kami telah mengalahkan beberapa lawan hebat, dan sekarang kami menghadapi lawan terberat, tim yang telah menunjukkan performa terbaiknya," kata Rodri saat konferensi pers yang dikutip dari Mundo Deportivo, Sabtu (18/7).
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Pesan Rodri kepada rekan setimnya adalah bermain dengan lebih bersemangat saat melawan Argentina. Kapten timnas Spanyol tersebut ingin timnya memikirkan kemenangan daripada kekalahan.
"Saya sudah mengatakan kepada para pemain bahwa mereka harus lebih bersemangat untuk menang daripada takut kalah. Kami akan mengerahkan semua kemampuan kami untuk Piala Dunia ini," lanjut Rodri.
Salah satu keunggulan timnas Spanyol adalah lini belakang yang kuat karena baru kebobolan satu gol. Bagi Rodri, lini tengah kedua tim akan menjadi salah satu faktor penentu kemenangan.
"Semua tim memiliki kekuatan dan kelemahan. Kami adalah tim yang sangat lengkap. Kami hanya kebobolan satu gol. Kami memiliki sedikit kelemahan, tetapi saya akan merahasiakannya. Salah satu kuncinya adalah lini tengah, meskipun itu bukan faktor penentu," jelas gelandang berusia 30 tahun tersebut.
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Menghadapi Argentina, itu berarti timnas Spanyol harus siap dengan agresivitasnya. Rodri juga berharap agar timnya tidak terpancing.
"Mereka agresif, tetapi saya berharap untuk menghindari pertemuan semacam itu. Jika itu terjadi, kita tidak boleh terpancing oleh provokasi mereka," kata Rodri.
Di sisi lain, Rodri memberikan pujian kepada Lionel Messi yang merupakan pemain terbaik baginya. Meskipun demikian, pemain Manchester City tersebut tetap mewaspadai pemain Argentina lainnya.
"Messi adalah pemain terbaik sepanjang masa bagi saya. Dia mampu memimpin timnya untuk memenangkan Piala Dunia dan mencapai final lainnya. Tetapi Argentina jauh lebih dari sekadar Leo. Kami adalah dua tim yang bermain paling baik secara kolektif," pungkas Rodri.
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