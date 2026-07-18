Jelang Timnas Spanyol vs Argentina, Ini Head to Head UEFA vs CONMEBOL di Final Piala Dunia

Tim Argentina saat juara Piala Dunia 2022. (Instagram.com/@lionelmessi)
JawaPos.com - Final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan timnas Spanyol dan Argentina, hadirkan duel antara wakil UEFA (Eropa) dan CONMEBOL (Amerika Selatan). Sepanjang sejarah pertemuan dua konfederasi di laga puncak, CONMEBOL mendominasi hasil dengan memenangi delapan dari 11 final melawan wakil Eropa.
Kini, Timnas Spanyol berpeluang memperbaiki catatan UEFA saat menghadapi Argentina (CONMEBOL). Dilansir dari fifa.com, pertemuan antara wakil Amerika Selatan dan Eropa di final Piala Dunia terjadi pada 1958 di Swedia. Kala itu Brasil sukses hempaskan perlawanan tuan rumah dengan skor telak 5-2.
Menariknya, dalam dua edisi berikutnya, Brasil kembali menjadi mimpi buruk wakil UEFA. Pada 1962, Ceko menjadi korban keganasan Tim Samba dengan skor 3-1. Delapan tahun berselang dua kali juara dunia Italia terpaksa harus puas menjadi runner up setelah lagi-lagi takluk dari Brasil 4-1.
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Tak berhenti sampai di situ. Bahkan CONMEBOL mampu menang lima kali beruntun di final Piala Dunia yang mempertemukan wakil Amerika Selatan dan Eropa, setelah Argentina jungkalkan Belanda 3-1 pada 1978. La Albiceleste kembali menjadi mimpi buruk negara Eropa pada 1986 setelah Diego Maradona dan rekan menang tipis atas Jerman Barat 3-2.
Kemenangan perdana UEFA terjadi pada edisi Piala Dunia 1990 di Italia saat Jerman Barat tuntaskan dendam atas Argentina dengan meraih kemenangan 1-0 sekaligus meraih gelar juara ketiga kalinya.
Pertemuan terakhir UEFA vs CONMEBOL terjadi pada edisi terakhir. Piala Dunia Qatar 2022 menjadi saksi kehebatan Argetina yang sukses taklukkan juara bertahan Prancis melalui adu pinalti.
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1958 — Brasil 5-2 Swedia (CONMEBOL Menang)
1962 — Brasil 3-1 Cekoslowakia (CONMEBOL Menang)
1970 — Brasil 4-1 Italia (CONMEBOL Menang)
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