Prediksi Final Piala Dunia 2026: Spanyol Lebih Diunggulkan, Argentina Siap Pertahankan Gelar Juara

JawaPos.com - Final Piala Dunia 2026 dipastikan menghadirkan laga yang dinanti pencinta sepak bola dunia.

Dua tim terbaik sepanjang turnamen, Spanyol dan Argentina, akan saling berhadapan di Metlife Stadium, New Jersey, pada Minggu (19/7/2026) waktu setempat untuk memperebutkan trofi paling bergengsi di level tim nasional.

Pertandingan ini bukan sekadar perebutan gelar juara. Argentina datang dengan status sebagai juara bertahan dan berambisi mempertahankan dominasinya di panggung dunia.

Di sisi lain, Spanyol bertekad mengakhiri penantian panjang sejak terakhir kali mengangkat trofi Piala Dunia pada edisi 2010 di Afrika Selatan.

Menjelang laga puncak, berbagai prediksi mulai bermunculan. Salah satu yang paling banyak mendapat perhatian berasal dari simulasi berbasis sistem Elo, metode statistik yang banyak digunakan untuk mengukur kekuatan tim nasional berdasarkan hasil pertandingan yang telah dijalani.

Hasil simulasi menunjukkan duel final diprediksi berlangsung sangat ketat. Meski demikian, Spanyol sedikit lebih difavoritkan untuk keluar sebagai juara.

Tim Matador memiliki peluang sekitar 54,6 persen untuk mengangkat trofi, sementara Argentina berada di angka 45,4 persen.

Selisih peluang tersebut sebenarnya tidak terlalu besar. Hal itu sejalan dengan perbedaan rating Elo kedua tim yang juga sangat tipis.