Head to Head Timnas Spanyol vs Argentina Jelang Final Piala Dunia 2026: Sama Kuat, Siapa Pecahkan Rekor?

Timnas Spanyol dan Argentina akan bertemu di final Piala Dunia 2026. (Instagram.com/@FIFAWorldCup)
JawaPos.com - Timnas Spanyol dan Argentina akan saling bertemu pada final Piala Dunia 2026. Sepanjang sejarah pertemuan, kedua tim sama kuat dengan mampu meraih jumlah kemenangan identik. Lalu, siapa yang akan pecahkan rekor?
Timnas Spanyol dan Argentina menjadi dua tim ternama dalam sejarah sepak bola dunia. Sebelum akan bertemu di final Piala Dunia 2026, dilansir dari fifa.com, kedua negara sudah bertemu sebanyak 14 kali. Menariknya, masing-masing meraih jumlah kemenangan yang sama yakni enam laga dan dua lainnya berakhir imbang.
Berbeda konfederasi membuat keduanya sangat jarang bertemu di kompetis resmi FIFA. 13 pertandingan terjadi dalam tajuk persahabatan, sedangkan hanya satu pertandingan terjadi di ajang resmi, tepatnya fase grup Piala Dunia 1966 dengan kemenangan 2-1 milik Argentina.
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Argentina memiliki rekor kemenangan terbesar pada 2010 dengan skor 4-1. Adapun Spanyol pernah mencukur sang lawan dengan skor telak 6-1 pada 2018 sekaligus menjadi pertemuan terakhir La Furia Roja dan La Albiceleste.
Tak hanya statistik menang, kedua negara juga miliki data identik dalam urusan mencetak gol. Total 18 gol dikemas masing-masing negara sejak pertemuan pertama pada 1952.
Kemenangan di final Piala Dunia 2026 akan membuat Spanyol atau Argentina memecahkan rekor pertemuan dan gol di antara keduanya.
1952: Spanyol 0-1 Argentina
1953: Argentina 1-0 Spanyol
1960: Argentina 2-0 Spanyol
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