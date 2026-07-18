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Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Sabtu, 18 Juli 2026 | 22.28 WIB

Daftar Final Piala Dunia FIFA 1930-2022: Timnas Spanyol atau Argentina Juara pada 2026?

Ilustrasi juara Piala Dunia. (instagram.com/@lionelmessi)&nbsp; - Image

Ilustrasi juara Piala Dunia. (instagram.com/@lionelmessi)&nbsp;

JawaPos.com - Final Piala Dunia FIFA selalu menjadi pertandingan yang dinantikan banyak pecinta sepak bola. Pada edisi terbaru 2026, timnas Spanyol dan Argentina akan memperebutkan takhta di kompetisi tertinggi si kulit bundar.

Sebelum itu, menarik melihat kembali daftar lengkap hasil final Piala Dunia FIFA dari 1930 hingga 2022. Sudah 22 laga final Piala Dunia digelar sejak pertama kali pada 1930. Namun, baru delapan negara yang mampu mengangkat trofi di akhir turnamen.

Brasil menjadi yang terbanyak dengan lima gelar, diikuti Italia dan Jerman dengan empat gelar. Pada final Piala Dunia 1930, Uruguay sukses mengalahkan Argentina 4-2. Dua edisi berikutnya, Italia berjaya dengan meraih gelar setelah kalahkan Ceko 2-1 (1934) dan Hungaria 4-2 (1938).

Setelahnya, Piala Dunia urung digelar karena meleutsnya perang dunia di Eropa. Baru pada 1950, turnamen kembali dihelat dengan Uruguay kembali berjaya setelah kandaskan Brasil 2-1 di Stadion Maracana, Brasilia.

Finalis Piala Dunia 2026, Argentina baru merasakan gelar pertama pada 1978 setelah menang atas Belanda 3-1 melalui babak perpanjangan waktu. Trofi kedua kemudian lahir melalui generasi Diego Armando Maradona pada tahun 1986 setelah di final menang atas Jerman Barat 3-2.

Gelar terkini Argentina diraih pada era mega bintang Lionel Messi pada 2022 setelah sukses kandaskan Prancis di laga final melalui adu pinalti setelah bermain 3-3 di waktu 120 menit.

Sementara itu Spanyol baru merasakan tampil di final pada edisi 2010 yang juga sekaligus meraih gelar juara pertama mereka. Pada partai final, Belanda ditaklukkan melalui gol tunggal Andres Iniesta di babak kedua perpanjangan waktu.

Tampil di final Piala Dunia 2026 akan menjadi yang kedua bagi Spanyol, dan yang ke-6 bagi Argentina sepanjang sejarah kedua negara.

Hasil Final Piala Dunia FIFA 1930-2022

2022: Argentina 3-3 Prancis (Argentina menang adu penalti 4-2)

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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