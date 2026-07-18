Final Piala Dunia 2026 Bak Super Bowl, FIFA Siapkan Half Time Show Spektakuler Selama 30 Menit

JawaPos.com - Final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina dipastikan akan menghadirkan pengalaman berbeda dibanding edisi-edisi sebelumnya.

Selain menyuguhkan duel dua tim terbaik dunia, laga yang berlangsung di Metlife Stadium, New Jersey, Minggu (19/7/2026) waktu setempat juga akan diwarnai pertunjukan musik megah saat turun minum.

Untuk mendukung acara tersebut, FIFA mengambil keputusan khusus dengan memperpanjang waktu jeda babak pertama.

Jika biasanya para pemain hanya memiliki waktu istirahat selama 15 menit, kali ini jeda akan berlangsung sekitar 30 menit.

Kebijakan tersebut menjadi pengecualian yang hanya diterapkan pada partai final. FIFA telah berkoordinasi dengan International Football Association Board (IFAB) agar perubahan durasi jeda tetap sesuai dengan regulasi pertandingan.

Langkah ini sekaligus menjadi penanda hadirnya konsep hiburan baru dalam ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Dengan Piala Dunia 2026 digelar di Amerika Utara, FIFA mencoba menghadirkan nuansa yang selama ini identik dengan Super Bowl, yakni pertandingan olahraga yang dipadukan dengan konser berskala internasional.

Proses pelaksanaan half time show pun telah dirancang dengan sangat rinci. Sesaat setelah peluit akhir babak pertama dibunyikan, lebih dari 300 kru akan memasuki lapangan untuk membangun panggung utama. Tahap ini diperkirakan berlangsung sekitar lima menit tanpa merusak permukaan rumput stadion.

Setelah panggung siap, pertunjukan musik akan berlangsung selama sekitar 13 hingga 15 menit. Penonton di stadion maupun pemirsa di seluruh dunia akan disuguhkan penampilan dengan tata cahaya, efek visual, serta sistem suara yang dirancang khusus untuk laga final.