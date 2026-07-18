Fakta Menarik Final Piala Dunia 2026: Messi dan Lamine Yamal Punya Kaitan Misterius dengan Angka 19

JawaPos.com - Final Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Spanyol tak hanya menghadirkan duel dua tim terbaik di dunia.

Pertandingan yang mempertemukan Lionel Messi dan Lamine Yamal juga dibalut kisah menarik di luar lapangan, yakni rangkaian kebetulan yang sama-sama berkaitan dengan angka 19.

Dalam beberapa hari terakhir, pembahasan mengenai angka tersebut ramai diperbincangkan di media sosial.

Banyak penggemar menilai kemunculan angka 19 dalam perjalanan karier Messi dan Lamine terlalu sering untuk dianggap sebagai kebetulan biasa.

Kisah itu bermula dari sebuah foto yang kini sudah menjadi ikon. Sekitar 19 tahun lalu, Messi mengikuti sesi pemotretan amal bersama Barcelona. Dalam momen tersebut, ia terlihat memandikan seorang bayi yang belakangan diketahui adalah Lamine Yamal.

Foto itu sempat terlupakan selama bertahun-tahun. Namun setelah Lamine menjelma menjadi salah satu pemain muda terbaik dunia, gambar tersebut kembali viral dan menjadi perbincangan publik.

Kini, tepat 19 tahun setelah momen tersebut, keduanya akan bertemu sebagai lawan di final Piala Dunia.

Kesamaan lain juga muncul saat melihat perjalanan mereka di turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Messi menjalani debut di Piala Dunia 2006 ketika berusia 19 tahun. Lamine pun mencatatkan pengalaman pertamanya di Piala Dunia 2026 pada usia yang sama.