Jalan Argentina ke Final Piala Dunia 2026: Hanya Hadapi Satu Tim 10 Besar Ranking FIFA, Kini Lawan Timnas Spanyol

JawaPos.com - Tim nasional Argentina bersiap menghadapi timnas Spanyol di laga final Piala Dunia 2026. Sebelum menjejakkan kaki partai puncak, perjalanan La Albiceleste cukup menarik.

Sejak dari fase grup hingga perempat final piala dunia, Argentina tidak pernah menghadapi tim dari ranking 10 besar FIFA. Baru pada semifinal, Inggris yang berada di ranking FIFA nomor empat, menjadi lawan sepadan.

Meski demikian, perjalanan Lionel Messi dan rekan tidak mudah terutama di fase knockout. Berbanding terbalik saat Argentina melakoni fase grup piala dunia.

Baca Juga:Skuad Garuda Bertekad Putus Rekor Indonesia Jadi finalis di Piala AFF

Tergabung di grup J, Argentina meraih poin sempurna dengan tiga kemenangan dan hanya satu kali kebobolan. Pecundangi Aljazair 3-0, Austria 2-0, dan Jordania 3-1, menjadi catatan impresif di babak grup.

Pada babak 32 besar, Tanjung Verde, debutan di Piala Dunia 2026 justru tampil menyulitkan. Argentina harus bermain hingga babak extra time untuk meraih kemenangan dengan skor ketat 3-2.

Diprediksi akan kembali menang mudah saat bersua Mesir di 16 besar, nyatanya hal itu juga tak terwujud. Mohamed Salah dan rekan mampu unggul dua gol terlebih dahulu atas sang juara bertahan hingga menit 70.

Namun mental juara Tim Tango berbicara dengan mampu mencetak tiga gol hanya dalam rentang waktu kurang dari 15 menit di akhir pertandingan.

Berlanjut di perempat final, lagi-lagi anak asuh Lionel Scaloni harus menjalani laga hingga extra time saat melawan Swiss. Bahkan sang lawan yang bermain dengan 10 pemain sejak menit 70, masih mampu bertahan dari gempuran Argentina. Akhirnya, dua gol dari Julian Alvarez dan Lisandro Martinez mengunci kemenangan 3-1 atas Swiss.