Jalan Spanyol ke Final Piala Dunia 2026: Ditahan Tanjung Verde, Singkirkan Portugal, dan Kini Tantang Argentina

JawaPos.com - Timnas Spanyol akan bertemu juara bertahan Argentina pada laga final Piala Dunia 2026. Sebelum memastikan tempat di partai final, La Furia Roja bertemu lawan-lawan tangguh bahkan debutan penuh kejutan.

Pada babak grup, timnas Spanyol yang tergabung di H bertemu debutan Piala Dunia 2026, Tanjung Verde. Diprediksi akan menang dengan skor besar, nyatanya skor kacamata menjadi hasil akhir laga.

Kegagalan meraih poin penuh saat bersua lawan mudah, membuat timnas Spanyol mulai diragukan. Hasil tak memuaskan tersebut langsung dibayar tuntas di laga kedua saat mencukur Arab Saudi empat gol tanpa balas. Poin penuh disempurnakan di laga ketiga grup piala dunia saat menang atas Uruguay dengan skor tipis 1-0.

Di babak 32 besar, lawan sesama negara Eropa, Austria justru dikalahkan dengan mudah. Skor 3-0 menjadi bukti mulai panasnya timnas Spanyol.

Lawan tangguh mulai ditemui pada babak 16 besar saat Portugal bersama Cristiano Ronaldo mencoba meraih gelar Piala Dunia mereka. Kesulitan hampir sepanjang 90 menit, gol kemenangan pun lahir dari pemain pengganti Mikel Merino pada menit 90+1.

Pada perempat final, tim kuat lain kembali coba menghadang. Belgia memberikan perlawanan ketat dan mampu membuat skor 1-1 di babak pertama. Lagi-lagi Mikel Merino menjadi pembeda dengan mencetak gol kemenangan jelang akhir pertandingan.

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Kesulitan di dua laga terakhir, membuat anak asuh Luis de la Fuente diprediksi kalah dari Prancis yang tampil superior sepanjang turnamen, pada babak semifinal. Namun Spanyol justru tampil efisien dengan mencetak dua gol dari dua tendangan ke arah gawang.

Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro menjadi aktor antagonis bagi Tim Matador di babak empat besar sekaligus mengunci satu tiket di laga final.