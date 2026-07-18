Prediksi Susunan Pemain Timnas Inggris vs Prancis di Piala Dunia 2026: Thomas Tuchel Pertahankan Mentalitas Menang

Pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel. (Dok. IG/@England)
JawaPos.com - Thomas Tuchel tetap pertahankan mentalitas menang saat timnas Inggris melawan Prancis di perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026. Laga tersebut bakal dimainkan di Hard Rock Stadium, Minggu (19/7) pukul 04.00 WIB.
Pelatih Thomas Tuchel mengatakan performa timnas Inggris belum setara dengan Prancis, Spanyol, dan Argentina. Untuk itu, dia menegaskan bahwa timnya berusaha mencapai level permainan mereka di piala dunia.
"Kami bukan mereka. Prancis, Spanyol, dan Argentina berharap untuk menang. Kami belum sampai di sana. Ada jarak yang harus kami kejar," kata pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel dikutip dari Mundo Deportivo, Sabtu (18/7).
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Menurut Thomas Tuchel, tim asuhannya masih punya celah ketika mendapatkan tekanan dari lawan. Jika hal tersebut mampu diperbaiki, maka timnas Inggris telah melangkah ke level berikutnya.
"Masih ada celah yang perlu ditutup dalam cara kita bermain sepak bola di bawah tekanan, dalam cara kita menunjukkan kemampuan kita, dalam cara kita melangkah ke level berikutnya," jelas Thomas Tuchel.
Mengenai kekalahan melawan Argentina, banyak yang mengkritik bahwa timnas Inggris bermain bertahan setelah unggul. Tentang keputusan tersebut, Tuchel sama sekali tidak menyesalinya karena sudah sesuai dengan kritik.
"Saya tidak menyesali keputusan saya karena saya merasa kami menjadi terlalu pasif. Saya merasa momentum permainan berubah dan saya mencoba membantu tim saya," jelas pelatih asal Jerman itu.
Mentalitas menang tetap ditunjukkan timnas Inggris meski besok adalah laga perebutan tempat ketiga. "Tidak ada yang ingin berada dalam pertandingan ini besok. Mentalitas bukanlah sesuatu yang bisa Anda nyalakan dan matikan sesuka hati," ucap Thomas Tuchel.
Rotasi pemain diprediksi akan dilakukan timnas Prancis dan Inggris. Melansir Fotmob, berikut pemain yang bakal dimainkan di laga besok.
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