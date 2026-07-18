Prediksi Prancis lawan Timnas Inggris, Adu Gengsi dan Peringkat Ketiga

JawaPos.com - Timnas Inggris dan Prancis bersua dalam pertandingan adu gengsi sekaligus perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026. Laga dijadwalkan berlangsung di Stadion Hard Rock, Miami, Florida, Amerika Serikat, Minggu (19/7) pukul 04.00 WIB.
Berdasar data dalam laman FIFA seperti dilansir dari Antara, laga perebutan tempat ketiga piala dunia mempertemukan dua raksasa Eropa tersebut setelah sama-sama tersingkir di babak semifinal alias gagal melaju ke babak puncak. Prancis harus mengakui keunggulan Spanyol dengan skor 0-2, sedangkan timnas Inggris dihentikan Argentina lewat hasil akhir 1-2.
Kini timnas Inggris dan berusaha mengakhiri turnamen piala dunia dengan medali perunggu, sekaligus menjaga gengsi di panggung sepak bola dunia. Bagi Prancis, pertandingan ini juga memiliki makna emosional karena menjadi laga terakhir Didier Deschamps sebagai pelatih tim nasional.
Deschamps menegaskan skuadnya tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan penampilan terbaik meski gagal mencapai final. Bek Ibrahima Konate menyatakan, para pemain ingin mempersembahkan kemenangan sebagai penghormatan kepada sang pelatih.
Megabintang Kylian Mbappe dipastikan dalam kondisi bugar dan masih berpeluang menambah koleksi golnya dalam persaingan sepatu emas (golden boot) turnamen.
Di kubu Inggris, Harry Kane mengaku kecewa setelah kekalahan dramatis dari Argentina, namun menegaskan timnya akan bangkit dan berusaha mengakhiri turnamen dengan kemenangan.
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Manajer Thomas Tuchel diperkirakan melakukan sejumlah rotasi, meski tetap mempertahankan kerangka utama tim. Secara historis, Prancis memiliki catatan lebih mentereng di Piala Dunia dengan dua gelar juara pada 1998 dan 2018, serta dua kali menjadi finalis lainnya yakni saat 2006 dan 2022.
Sementara Inggris baru sekali mengangkat trofi, yakni saat menjadi tuan rumah pada 1966. Meski demikian, kedua negara sama-sama konsisten menjadi penantang utama dalam beberapa edisi terakhir Piala Dunia.
Pertemuan Prancis dan Inggris selalu berlangsung ketat. Dalam duel terakhir mereka di Piala Dunia 2022, Prancis menang 2-1 pada babak perempat final. Kedua tim juga dihuni banyak pemain yang tampil di level tertinggi kompetisi Eropa, sehingga diperkirakan kembali menyajikan pertandingan berintensitas tinggi.
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