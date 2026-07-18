Jadwal Prancis vs Inggris Perebutan Peringkat Ketiga Piala Dunia 2026, Prediksi, dan Siaran Langsung

JawaPos.com - Timnas Inggris dan Prancis akan bertemu pada pertandingan penentuan peringkat ketiga Piala Dunia 2026, Minggu (19/7) dini hari waktu Indonesia. Kedua tim yang gagal mencapai babak final, akan mencoba meraih gelar hiburan medali perunggu di laga terakhir mereka di Piala Dunia 2026.

Prancis yang diunggulkan mampu melaju ke final dan meraih gelar juara, justru tampil buruk saat bersua Spanyol di semifinal. Kylian Mbappe, Michael Olise, dan Ousmane Dembele, tak dapat memberikan ancaman berarti untuk lini pertahanan lawan yang ditempati Pau Cubarsi dan Aymeric Laporte.

Memanfaatkan hal tersebut, Spanyol justru tampil cerdik dan akhirnya mampu unggul dua gol melalui gol Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro. La Roja pun melaju ke final untuk pertama kali sejak 2010.

Bertemu timnas Inggris, Les Blues miliki rekor apik. Pada pertemuan terakhir, Prancis sukses jungkalkan lawan 2-1 pada perempat final Piala Dunia 2022.

Sementara itu, Inggris hampir mencapai partai final Piala Dunia pertama sejak 1966. Namun keunggulan satu gol gagal dipertahankan hingga akhir laga setelah Argentina mencetak dua gol melalui Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez.

Kegagalan tersebut bukan yang pertama karena pada edisi 2018, Harry Kane dan rekan takluk 1-2 dari Kroasia di babak semifinal. Dua hasil buruk itu membuat The Three Lions menjadi satu-satunya tim yang unggul terlebih dahulu di semifinal, namun gagal mencapai final.

Melakoni laga perebutan peringkat ketiga, Inggris miliki pengalaman buruk. Pada 2018, mereka dikalahkan Belgia sehingga harus pulang tanpa medali. Kini, lawan tangguh, Prancis coba untuk ditaklukkan sebagai pelipur lara.

Prakiraan Susunan Pemain Prancis vs Inggris Prancis (4-2-3-1): Mike Maignan; Theo Hernandez, Dayot Upamecano, Ibrahima Konate, Malo Gusto; N'golo Kante, Adrien Rabiot; Michale Olise, Desire Doue, Ousmane Dembele; Kylian Mbappe