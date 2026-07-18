William Saliba Cedera! Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Inggris di Perebutan Peringkat Ketiga Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Timnas Prancis akan menjalani laga krusial melawan Inggris dalam perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026. Pertandingang tersebut berlangsung di Stadion Miami, Florida, Amerika Serikat, Minggu (19/7/2026) pukul 04.00 WIB.

Skuad Les Bleus -julukan Timnas Prancis- sedianya merupakan salah satu favorit juara setelah datang sebagai finalis Piala Dunia 2022. Namun sayangnya, tim asuhan Didier Deschamps itu gagal melaju ke partai final.

Prancis menelan kekalahan dari juara bertahan Euro 2024, Spanyol, dengan skor 0-2 di babak semifinal Piala Dunia 2026. Kekalahan tersebut memaksa Kylian Mbappe cs memainkan laga perebutan tempat ketiga melawan Inggris.

Skuad Inggris sendiri gagal melaju ke partai puncak setelah digasak Argentina. Tim berjuluk The Three Lions itu menelan kekalahan dramatis dari sang juara bertahan dengan skor akhir 1-2.

Satu yang pasti, pertandingan perebutan tempat ketiga ini bukan target dari masing-masing tim. Tentunya, Prancis dan Inggris datang ke Piala Dunia 2026 dengan ambisi merebut gelar juara. Namun sayang mimpi merebut gelar juara telah sirna, dan kini harus memainkan perebutan perunggu.

Meski memperebutkan tempat ketiga, laga ini bukan sekadar laga hiburan. Pertandingan ini menjadi laga penting bagi kedua kesebelasan untuk mengakhiri Piala Dunia 2026 dengan hasil podium. Baik Prancis maupun Inggris tentu tak ingin pulang dengan tangan hampa.

Di sisi lain, laga ini bisa menjadi kesempatan Kylian Mbappe untuk menambah koleksi gol guna menjaga asa meraih penghargaan individu sepatu emas alias pencetak gol terbanyak. Pasalnya, bintang Real Madrid itu sedang bersaing ketat dengan Lionel Messi, yang sama-sama mengoleksi delapan gol.

Incar Perunggu sebagai Kado Perpisahan Didier Deschamps Bek Prancis, Ibrahima Konate, mengakui bahwa pertandingan perebutan tempat ketiga ini bukan target yang dicanangkan mereka. Namun, ia menegaskan Les Bleus akan tampil habis-habisan melawan Inggris demi merebut peringkat ketiga, sekaligus menjadi kado perpisahan bersama pelatih Didier Deschamps.

"Tak seorang pun dari kami ingin memainkan pertandingan perebutan tempat ketiga ini, tetapi kami tidak punya pilihan," kata Konate, dilansir dari Reuters, Sabtu (18/7).

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