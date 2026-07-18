Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Sabtu, 18 Juli 2026 | 17.51 WIB

Momen Au Revoir Didier Deschamps! Hadapi Inggris di Perebutan Peringkat Ketiga, Prancis Ingin Perunggu Jadi Kado Perpisahan

Didier Deschamps tergabung dengan Franz Beckenbauer dan Mário Zagallo menjadi tiga sosok langka yang sukses menjuarai Piala Dunia sebagai pemain sekaligus pelatih. (Instagram @equipedefrance)

JawaPos.com - Pelatih Timnas Prancis, Didier Deschamps, menatap serius pertandingan melawan Inggris pada perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026. Dia menegaskan Les Bleus, julukan Timnas Prancis, membidik perunggu dalam ajang bergengsi tersebut.

Duel Prancis melawan Inggris akan berlangsung di Stadion Miami, Florida, Amerika Serikat, Minggu (19/7) pukul 04.00 WIB. Laga ini menjadi laga krusial bagi kedua kesebelasan karena memperebutkan tempat ketiga di Piala Dunia 2026.

Bagi Deschamps, pertandingan ini memiliki arti penting. Sebab, laga melawan Inggris akan menjadi pertandingan terakhirnya sebagai pelatih Prancis.

Deschamps memang gagal membawa Prancis merebut gelar juara Piala Dunia 2026. Namun, ia tak ingin lepas tanggung jawab begitu saja dan bertekad menutup perjalanannya bersama skuad Les Bleus dengan kemenangan.

"Saya memiliki tanggung jawab untuk pertandingan ini. Ini bukan laga persahabatan. Ini adalah pertandingan perebutan tempat ketiga,” kata Deschamps, dilansir dari Reuters, Sabtu (18/7/2026).

“Para pemain, staf, dan saya memiliki kewajiban untuk mencapai target terakhir ini. Memang pertandingan ini tidak sepenting final. Inggris tidak ingin memainkan laga ini, begitu juga kami. Tetapi sekarang kami ada di sini,” sambungnya.

Pelatih berusia 57 tahun itu menegaskan skuad Prancis membidik perunggu Piala Dunia 2026. Menurutnya, pencapaian tersebut bisa menjadi obat pelipur lara setelah gagal membawa Les Bleus mengunci gelar juara pada edisi kali ini.

“Kami harus tetap fokus pada target untuk finis di posisi ketiga dan mewujudkannya. Saat mengenakan jersey ini, kami memiliki tanggung jawab tersebut. Dalam hati saya tahu ini akan menjadi pertandingan terakhir saya. Saya tidak ingin ada yang menangis. Akhir memang sudah dekat, tetapi hidup terus berjalan,” terang Deschamps.

Prancis yang menjadi juara dunia pada 2018 dan finalis 2022, sejatinya merupakan salah satu kandidat favorit juara pada edisi kali ini. Namun sayangnya, Les Bleus gagal melaju ke final Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara beruntun.

Skuad Les Bleus menelan kekalahan dari Spanyol di babak semifinal dengan skor 0-2. Kekalahan tersebut praktis membuat Prancis harus memainkan laga perebutan tempat ketiga melawan Inggris.

Skuad Inggris sendiri gagal melaju ke partai puncak setelah digasak Argentina. Tim berjuluk The Three Lions itu menelan kekalahan dramatis dari sang juara bertahan dengan skor akhir 1-2.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
William Saliba Cedera! Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Inggris di Perebutan Peringkat Ketiga Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

William Saliba Cedera! Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Inggris di Perebutan Peringkat Ketiga Piala Dunia 2026

Sabtu, 18 Juli 2026 | 17.33 WIB

Absen Lawan Inggris! William Saliba Operasi Tulang Punggung, Potensi Menepi Lima Bulan - Image
Piala Dunia 2026

Absen Lawan Inggris! William Saliba Operasi Tulang Punggung, Potensi Menepi Lima Bulan

Sabtu, 18 Juli 2026 | 14.52 WIB

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Momen Perpisahan Didier Deschamps dan N’Golo Kante bareng Les Bleus - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Momen Perpisahan Didier Deschamps dan N’Golo Kante bareng Les Bleus

Sabtu, 18 Juli 2026 | 16.05 WIB

Terpopuler

Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026 - Image
1

Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026

2

Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026

3

Menteri PU Dody Hanggodo Ungkap 10.000 Pegawai Terindikasi Judol dan Masalah Absensi

4

Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit 

5

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

6

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

7

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

8

Analisis Prediksi Bursa Spanyol vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Roja Lebih Dijagokan Juara Piala Dunia 2026

9

Jude Bellingham Ungkap Adu Argumennya dengan Lionel Messi saat Inggris Tumbang dari Argentina di Semifinal Piala Dunia 2026

10

3 Fakta Statistik yang Untungkan Spanyol Kalahkan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Luis de la Fuente Punya Pola Juara

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore