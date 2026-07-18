Momen Au Revoir Didier Deschamps! Hadapi Inggris di Perebutan Peringkat Ketiga, Prancis Ingin Perunggu Jadi Kado Perpisahan

Didier Deschamps tergabung dengan Franz Beckenbauer dan Mário Zagallo menjadi tiga sosok langka yang sukses menjuarai Piala Dunia sebagai pemain sekaligus pelatih. (Instagram @equipedefrance)

JawaPos.com - Pelatih Timnas Prancis, Didier Deschamps, menatap serius pertandingan melawan Inggris pada perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026. Dia menegaskan Les Bleus, julukan Timnas Prancis, membidik perunggu dalam ajang bergengsi tersebut.

Duel Prancis melawan Inggris akan berlangsung di Stadion Miami, Florida, Amerika Serikat, Minggu (19/7) pukul 04.00 WIB. Laga ini menjadi laga krusial bagi kedua kesebelasan karena memperebutkan tempat ketiga di Piala Dunia 2026.

Bagi Deschamps, pertandingan ini memiliki arti penting. Sebab, laga melawan Inggris akan menjadi pertandingan terakhirnya sebagai pelatih Prancis.

Deschamps memang gagal membawa Prancis merebut gelar juara Piala Dunia 2026. Namun, ia tak ingin lepas tanggung jawab begitu saja dan bertekad menutup perjalanannya bersama skuad Les Bleus dengan kemenangan.

"Saya memiliki tanggung jawab untuk pertandingan ini. Ini bukan laga persahabatan. Ini adalah pertandingan perebutan tempat ketiga,” kata Deschamps, dilansir dari Reuters, Sabtu (18/7/2026).

“Para pemain, staf, dan saya memiliki kewajiban untuk mencapai target terakhir ini. Memang pertandingan ini tidak sepenting final. Inggris tidak ingin memainkan laga ini, begitu juga kami. Tetapi sekarang kami ada di sini,” sambungnya.

Pelatih berusia 57 tahun itu menegaskan skuad Prancis membidik perunggu Piala Dunia 2026. Menurutnya, pencapaian tersebut bisa menjadi obat pelipur lara setelah gagal membawa Les Bleus mengunci gelar juara pada edisi kali ini.

“Kami harus tetap fokus pada target untuk finis di posisi ketiga dan mewujudkannya. Saat mengenakan jersey ini, kami memiliki tanggung jawab tersebut. Dalam hati saya tahu ini akan menjadi pertandingan terakhir saya. Saya tidak ingin ada yang menangis. Akhir memang sudah dekat, tetapi hidup terus berjalan,” terang Deschamps.

Prancis yang menjadi juara dunia pada 2018 dan finalis 2022, sejatinya merupakan salah satu kandidat favorit juara pada edisi kali ini. Namun sayangnya, Les Bleus gagal melaju ke final Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara beruntun.

Skuad Les Bleus menelan kekalahan dari Spanyol di babak semifinal dengan skor 0-2. Kekalahan tersebut praktis membuat Prancis harus memainkan laga perebutan tempat ketiga melawan Inggris.