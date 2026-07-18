Jadwal Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Laga Pembuka Lawan Persebaya Surabaya!

Persija Jakarta akan mengirimkan tim Elite Pro Academy (EPA) U-20 untuk berjuang dalam ajang Piala Presiden 2026. (Dok. Persija)
JawaPos.com - Persija Jakarta akan memulai perjuangannya di Piala Presiden 2026. Berikut jadwal lengkap skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- di turnamen pramusim tersebut.
Sesuai jadwal, Piala Presiden 2026 akan berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 mendatang. Sebanyak delapan klub akan ambil bagian dalam turnamen pramusim tersebut, dengan rincian lima klub lokal dan tiga klub luar negeri.
Kelima klub lokal yang tampil adalah Persib Bandung, Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, Arema FC, dan PSMS Medan. Sementara tiga klub luar negeri adalah Port FC (Thailand), DPMM FC (Brunei Darussalam), dan Tampines Rovers (Singapura).
Delapan klub tersebut dibagi dalam dua grup. Persib Bandung berstatus sebagai tuan rumah Grup A akan bersaing dengan Arema FC, Tampines Rovers, dan DPMM FC. Sementara Persebaya Surabaya berstatus sebagai tuan rumah Grup B, bersaing dengan Persija Jakarta, PSMS Medan, dan Port FC.
Berdasarkan jadwal yang sudah dirilis, Persija Jakarta akan langsung memulai perjuangannya dengan menantang tuan rumah Persebaya Surabaya pada Minggu (26/7). Setelah itu, Macan Kemayoran akan menantang Port FC pada Rabu (29/7).
Persija Jakarta menutup kampanyenya di babak penyisihan grup dengan menghadapi PSMS Medan pada Sabtu (1/8) mendatang. Mengingat Persebaya Surabaya menjadi tuan rumah Grup B, maka seluruh pertandigan grup tersebut akan dimainkan di Stadion Geloroa Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur.
Pada turnamen pramusim tersebut, pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong memastikan timnya tidak tampil dengan skuad utama. Pasalnya, agenda pramusim itu berbenturan dengan jadwal pemusatan latihan (TC) Macan Kemayoran di Thailand pada 27 Juli hingga 16 Agustus 2026.
“Untuk Piala Presiden, karena kita pergi latihan (TC) ke luar negeri di Thailand dari tanggal 27 Juli sampai 16 Agustus, anggota tim utama kami tidak bisa berpartisipasi (di Piala Presiden),” kata Shin Tae-yong kepada wartawan termasuk JawaPos.com di Persija Training Ground, Jumat (17/7/2026).
Shin Tae-yong akan membawa para pemain intinya ke TC Thailand. Maka itu, Persija Jakarta pun bakal menurunkan mayoritas pemain muda pada ajang Piala Presiden 2026.
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“(TC) Itu adalah jadwal yang sudah keluar sejak lama, sejak saya memutuskan untuk menjabat di sini. Jadi pemain-pemain muda kita mungkin akan mendapatkan kesempatan yang baik untuk berkembang,” terang Shin Tae-yong.
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