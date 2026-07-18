Absen Lawan Inggris! William Saliba Operasi Tulang Punggung, Potensi Menepi Lima Bulan

William Saliba meninggalkan lapangan lebih awal akibat cedera punggung saat Prancis kalah 0-2 dari Spanyol pada semifinal Piala Dunia 2026. (Instagram @w.saliba4)
JawaPos.com - Divonis cedera tulang punggung sebelum kickoff Piala Dunia 2026, bek tengah Prancis William Saliba masih mampu bermain sampai semifinal. Meski demikian, Saliba hanya bermain selama 30 menit ketika melawan Spanyol (15/7). Saliba pun tidak akan dimainkan dalam laga perebutan peringkat ketiga lawan Inggris dini hari nanti (19/7).
RMC Sport menyebutkan, Saliba sudah siap untuk menjalani operasi tulang punggung. Bek tengah Arsenal itu didiagnosis patah tulang punggung dan berpotensi absen lima bulan ke depan. ”Aku berusaha tetap bermain di Piala Dunia dengan mendapatkan injeksi untuk menahan rasa sakitku,” ucap Saliba di kanal YouTube timnas Prancis.
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