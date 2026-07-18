Absen Lawan Inggris! William Saliba Operasi Tulang Punggung, Potensi Menepi Lima Bulan

JawaPos.com - Divonis cedera tulang punggung sebelum kickoff Piala Dunia 2026, bek tengah Prancis William Saliba masih mampu bermain sampai semifinal. Meski demikian, Saliba hanya bermain selama 30 menit ketika melawan Spanyol (15/7). Saliba pun tidak akan dimainkan dalam laga perebutan peringkat ketiga lawan Inggris dini hari nanti (19/7).