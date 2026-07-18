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Risma Azzah Fatin
Minggu, 19 Juli 2026 | 00.00 WIB

Federasi Sepak Bola Prancis Segera Resmikan Zinedine Zidane sebagai Pengganti Didier Deschamps

Zinedine Zidane (Instagram @zidane) - Image

Zinedine Zidane (Instagram @zidane)

JawaPos.com – Prancis diperkirakan segera memasuki era baru di bawah kepemimpinan Zinedine Zidane sebagai pelatih tim nasional.

Dilansir dari laman One Football pada Sabtu (18/7), Federasi Sepak Bola Prancis disebut akan mengumumkan secara resmi penunjukan Zidane pada bulan ini setelah seluruh persiapan transisi telah diselesaikan.

Mantan pelatih Real Madrid itu juga dikabarkan telah merampungkan susunan staf kepelatihannya sebelum menandatangani dokumen resmi.

Zidane akan menggantikan Didier Deschamps yang lebih dahulu menyelesaikan tugasnya bersama Les Bleus.

Deschamps dijadwalkan memimpin Prancis untuk terakhir kalinya dalam pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia FIFA 2026 melawan Inggris. Setelah laga tersebut, kendali tim nasional akan resmi diserahkan kepada Zidane.

Selama menangani Prancis, Deschamps menorehkan berbagai prestasi, termasuk menjuarai Piala Dunia 2018, UEFA Nations League 2021, serta membawa tim mencapai final Piala Dunia 2022.

Namun, kegagalan melaju ke final Piala Dunia FIFA 2026 membuat federasi melanjutkan rencana regenerasi kepelatihan yang telah lama disiapkan. Zidane pun kembali menjadi pilihan utama untuk memimpin skuad Prancis.

Zidane belum kembali melatih sejak meninggalkan Real Madrid pada 2021, meski memiliki rekam jejak yang gemilang sebagai pelatih. Bersama klub Spanyol tersebut, ia meraih tiga gelar Liga Champions secara beruntun serta berbagai trofi bergengsi lainnya.

Kehadiran Zidane diharapkan mampu membawa Prancis tampil lebih atraktif dengan memaksimalkan potensi para pemain bintang yang dimiliki.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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