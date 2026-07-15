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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 15 Juli 2026 | 17.14 WIB

Arsenal Khawatir, Update Kondisi Cedera William Saliba Usai Prancis Dilibas Spanyol di Semifinal Piala Dunia 2026

William Saliba meninggalkan lapangan lebih awal akibat cedera punggung saat Prancis kalah 0-2 dari Spanyol pada semifinal Piala Dunia 2026. (Instagram @w.saliba4) - Image

William Saliba meninggalkan lapangan lebih awal akibat cedera punggung saat Prancis kalah 0-2 dari Spanyol pada semifinal Piala Dunia 2026. (Instagram @w.saliba4)

JawaPos.com — Update kondisi William Saliba menjadi kabar buruk bagi Prancis setelah kalah 0-2 dari Spanyol pada semifinal Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Selasa (15/7/2026) pukul 02.00 WIN.

Bek Arsenal itu harus ditarik keluar pada menit ke-29 akibat cedera punggung yang membuat lini pertahanan Les Bleus kehilangan salah satu pilar utamanya.

Apa yang Terjadi pada William Saliba?

William Saliba mengalami cedera tanpa benturan saat pertandingan baru berjalan 29 menit.

Bek tengah berusia 25 tahun itu tiba-tiba menghentikan permainan ketika menguasai bola, lalu duduk di lapangan sebelum meminta bantuan tim medis.

Saliba kemudian menendang bola keluar lapangan sebagai isyarat tidak mampu melanjutkan pertandingan. Setelah mendapat pemeriksaan singkat, ia berjalan perlahan meninggalkan lapangan didampingi dua staf medis Prancis.

Maxence Lacroix yang sebelumnya melakukan pemanasan langsung masuk menggantikan Saliba.

Pelatih Didier Deschamps pun terpaksa melakukan perubahan di lini belakang ketika Prancis sedang tertinggal 0-1 akibat penalti Mikel Oyarzabal.

Rekaman siaran televisi memperlihatkan Saliba langsung menuju lorong ruang ganti tanpa sempat duduk di bangku cadangan. Momen tersebut memunculkan kekhawatiran kondisi sang bek lebih serius daripada yang diperkirakan.

Cedera Punggung Sudah Mengganggu Sejak Awal Turnamen

Hingga kini belum ada diagnosis resmi mengenai cedera yang dialami Saliba. Namun, sejumlah laporan menyebut bek Arsenal itu mengeluhkan bagian punggung bawah sesaat setelah meninggalkan lapangan.

Saliba bahkan disebut sempat mengatakan kepada staf medis dikutip dari Prime Sports, Rabu (15/7/2026), "My back is gone."

Editor: Hendra
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