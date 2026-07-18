Resmi! Dominik Szoboszlai Teken Kontrak Baru di Liverpool Hingga 2031

JawaPos.com - Gelandang andalan Liverpool Dominik Szoboszlai resmi menandatangani kontrak jangka panjang baru di Anfield. Kesepakatan anyar itu memperpanjang masa baktinya hingga musim panas 2031. Sebelumnya, kontrak pemain Timnas Hungaria itu masih berlaku hingga 2028. Namun, manajemen Liverpool bergerak cepat untuk mengamankan salah satu aset penting mereka.

Hal itu dilakukan setelah Liverpool kehilangan pemain kunci secara gratis seperti Trent Alexander-Arnold dan Ibrahima Konate dalam beberapa tahun terakhir. Dilansir dari ESPN, Szoboszlai bergabung dengan Liverpool dari RB Leipzig pada musim panas 2023 dengan nilai transfer sekitar GBP 60 juta (sekitar Rp 1,4 triliun). Sejak saat itu, Szoboszlai langsung menjadi pilar utama di lini tengah.

Pada musim 2025/2026, pemain berusia 25 tahun itu tampil luar biasa dengan mencatatkan 13 gol dan 12 asis dari 53 pertandingan di semua kompetisi. Secara keseluruhan, Szoboszlai telah mengoleksi 147 penampilan dan 28 gol bersama Liverpool sejak kedatangannya di Anfield, termasuk saat klub menjuarai Premier League pada 2024/2025.

Negosiasi kontrak baru sebenarnya telah berlangsung selama beberapa bulan. Pembicaraan antara perwakilan Szoboszlai dan direktur olahraga Liverpool Richard Hughes semakin intens dalam beberapa pekan terakhir sebelum akhirnya kesepakatan tercapai pada Jumat (17/7). Perpanjangan kontrak itu juga menyusul langkah serupa yang sebelumnya dilakukan oleh Ryan Gravenberch yang meneken kontrak jangka panjang pada Maret 2026.

Musim 2026/2027 akan menjadi tahun keempat Szoboszlai berseragam Liverpool sekaligus musim pertamanya di bawah pelatih baru, Andoni Iraola. Dalam pernyataannya yang dikutip dari situs resmi klub, Szoboszlai mengaku sangat bahagia dengan kontrak barunya.

“Ini mungkin hari terbesar dalam karier saya. Ada beberapa momen lain, seperti saat pertama kali saya bergabung dengan Liverpool dan ketika anak saya lahir. Namun, dalam karier sepak bola, ini masuk tiga besar,” ujarnya.

Szoboszlai juga menegaskan ambisinya untuk terus berkembang dan meraih lebih banyak trofi bersama Liverpool. “Saya ingin memenangkan segalanya. Itu tidak pernah berubah. Saya ingin menjadi contoh bagi semua orang dan terus berkembang karena saya percaya masih bisa lebih baik lagi,” kata Szoboszlai.