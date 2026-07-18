Didier Deschamps Tegaskan Prancis Serius Lawan Inggris, Rekor Pertemuan Les Blues unggul

JawaPos.com - Prancis akan menghadapi timnas Inggris pada partai perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 di Stadion Hard Rock, Miami, Minggu (19/7) pukul 04.00 WIB. Les Blues lebih diunggulkan karena memimpin catatan pertemuan.

Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menegaskan, timnya serius menghadapi timnas Inggris pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 di Stadion Hard Rock, Miami, Minggu (19/7) dini hari esok. "Ini bukan pertandingan persahabatan dan walau bukan laga yang ingin kami mainkan, tetap harus kami jalani," kata Deschamps dalam laman FIFA seperti dilansir dari Antara pada Sabtu (18/7).

Prancis harus memainkan pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 setelah kalah 0-2 dari Spanyol pada semifinal, sedangkan timnas Inggris kalah 1-2 di tangan Argentina. Didier Deschamps menyatakan, pertandingan perebutan tempat ketiga piala dunia tetap penting dan semua elemen di dalam tim bertanggung jawab memenangkan laga ini.

"Memang ini tidak sepenting laga lainnya, namun saya tegaskan kembali: kami ada di sini," tegas Deschamps.

Seandainya menang, ini akan menjadi medali perunggu ketiga Prancis setelah Piala Dunia 1958 dan 1986. Prancis takluk 2-3 kepada Spanyol dalam partai perebutan tempat ketiga Piala Dunia 1982 di Spanyol.

Prancis sudah bertemu dengan Inggris sembilan kali sejak 1966 dan Les Blues memenangkan lima pertandingan. Inggris menang tiga pertandingan, sementara satu laga lain berakhir imbang.

Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada Piala Dunia 2022 dalam babak perempat final ketika Prancis menang 2-1. Kemenangan terakhir Inggris terjadi pada pertandingan persahabatan tahun 2015 ketika menang 2-0. Satu-satunya hasil imbang terjadi pada fase grup Euro 2012 ketika kedua negara imbang 1-1.

Partai perebutan tempat ketiga akan menjadi pertemuan keempat Prancis dan Inggris dalam Piala Dunia. Pada ajang ini, Inggris lebih unggul karena menang pada 1966 dan 1982, sedangkan Prancis menang pada 2022.