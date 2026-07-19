Timnas Inggris Jadi yang Terbaru, Ini Daftar Lengkap Peringkat Tiga Piala Dunia FIFA 1934-2026

Timnas Inggris jadi yang terbaru, peraih peringkat tiga Piala Dunia. (instagram.com/@england)
JawaPos.com - Timnas Inggris sukses mengakhiri perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan meraih peringkat tiga setelah jungkalkan Prancis dengan skor 6-4. Hasil itu membuat The Three Lions pertama kali masuk dalam daftar negara yang pernah finis di posisi ketiga sejak FIFA mulai menggelar pertandingan perebutan tempat ketiga pada edisi 1934.
Pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 berlangsung ketat. Inggris bahkan sudah mampu unggul empat gol pada babak pertama. Memasuki babak kedua, Prancis sempat memperkecil kedudukan menjadi 5-4 jelang akhir laga.
Namun, Jude Bellingham yang masuk sebagai pemain pengganti mampu mengunci kemenangan Inggris pada menit 90+8. Skor akhir 6-4 untuk kemenangan The Three Lions. Hasil pertandingan ini menjadi duel perebutan peringkat ketiga dengan skor terbesar sepanjang sejarah, melewati laga Prancis vs Jerman Barat pada 1958 dengan skor 6-3.
Perebutan peringkat tiga Piala Dunia sendiri pertama kali digelar pada 1934, dengan Jerman sukses menjadi negara pertama yang meraih medali perunggu. Negara berjuluk Die Mannschaft sendiri menjadi yang paling banyak finis di peringkat ketiga dengan total empat gelar.
Kemudian Brasil, Prancis, Polandia, dan Kroasia mengoleksi dua gelar. Raihan terbaru Kroasia terjadi pada edisi Piala Dunia 2022 saat mengalahkan Maroko 2-1.
1930 - Tidak Ada Play-Off
1934 - Jerman
1938 - Brasil
1950 - Tidak Ada Play-Off
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