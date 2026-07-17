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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 18 Juli 2026 | 05.29 WIB

Reaksi Perdana Jude Bellingham Usai Inggris Gagal ke Final Piala Dunia 2026, Singgung Persatuan Bangsa

Jude Bellingham menjadi salah satu bintang utama yang akan memimpin Inggris hadapi Argentina dalam semifinal Piala Dunia 2026 di Atlanta. (Instagram/@judebellingham) - Image

Jude Bellingham menjadi salah satu bintang utama yang akan memimpin Inggris hadapi Argentina dalam semifinal Piala Dunia 2026 di Atlanta. (Instagram/@judebellingham)

JawaPos.com - Jude Bellingham akhirnya memecah keheningan setelah Timnas Inggris gagal melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai dikalahkan Argentina.

Gelandang Real Madrid itu memilih menyampaikan perasaannya lewat sebuah unggahan emosional di media sosial yang berisi pesan tentang persatuan dan rasa terima kasih kepada para suporter.

Kekalahan 1-2 dari Argentina di babak semifinal Piala Dunia 2026 masih menyisakan kekecewaan bagi skuad Inggris.

Salah satu pemain yang menjadi sorotan adalah Jude Bellingham, yang baru memberikan tanggapan beberapa hari setelah pertandingan berakhir.

Melalui akun Instagram pribadinya, Bellingham mengaku membutuhkan waktu untuk menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan perasaannya.

Ia kemudian membagikan sebuah puisi karya pembawa acara Michael Chandler yang dinilai mampu mewakili isi hatinya setelah perjalanan Inggris di turnamen berakhir.

Menurut Bellingham, kekalahan memang menyakitkan, tetapi dukungan yang diberikan publik Inggris sepanjang turnamen menjadi hal yang tidak akan pernah dilupakannya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung yang rela datang ke Amerika Serikat untuk memberikan dukungan langsung kepada The Three Lions.

Bellingham berharap kebersamaan yang terbangun selama Piala Dunia tidak berhenti hanya karena hasil yang mengecewakan.

Editor: Edi Yulianto
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