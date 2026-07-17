Reaksi Penggemar Bikin Heboh Jelang Final Piala Dunia 2026, Sinyal Argentina bakal 'Dirampok' Wasit

Wasit asal Slovenia, Slavko Vincic, dipercaya FIFA sebagai pengadil final Piala Dunia 2026 antara Argentina vs Spanyol. (vincent carchietta)
JawaPos.com - FIFA telah mengumumkan wasit asal Slovenia, Slavko Vincic, akan memimpin final Piala Dunia 2026 antara Argentina vs Spanyol di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat, Senin (20/7) dini hari WIB.
La Furia Roja memastikan tempat mereka di ajang sepak bola bergengsi ini setelah mengalahkan Prancis di Dallas berkat gol dari Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro. 24 jam kemudian, giliran Argentina mengamankan tempat mereka di final usai mengalahkan Inggris dalam situasi dramatis di Atlanta.
Pertandingan akan dimulai pukul 3 sore di timur laut Amerika Serikat, dan para penggemar telah menantikan kabar tentang siapa yang akan memimpin pertandingan penting ini.
Vincic akhirnya diberi kepercayaan untuk memimpin pertandingan, dan dapat dipastikan penunjukan ini tidak diterima dengan baik oleh sebagian besar penggemar sepak bola dunia.
Para penggemar tidak senang dengan penunjukan Vincic untuk final Piala Dunia.
Vincic, yang berkiprah di Liga Prva Slovenia setiap minggunya, mendapat kehormatan untuk memimpin pertandingan terbesar di dunia sepak bola. FIFA mengumumkan di media sosial bahwa wasit tersebut akan memimpin pertandingan antara Argentina vs Spanyol, dengan mengunggah video dirinya menerima kabar tersebut di akun X mereka.
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Wasit berusia 46 tahun itu tampak emosional saat berjalan menuju ruangan untuk berbicara di depan para wasit FIFA, tepat setelah diberi tahu kabar tersebut. Ia akan didukung oleh dua rekan senegaranya dan hakim garis berpengalaman, Tomaz Klancnik dan Andraz Kovacic.
Wasit asal Yordania, Adlham Mjhadmeh, akan menjadi wasit keempat untuk final Piala Dunia kali ini. Sementara rekan senegaranya dari Yordania, Mohammad Alkalaf, telah ditunjuk sebagai asisten wasit cadangan.
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