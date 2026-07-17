Bukan Penggemar Bola, Menkeu Purbaya Jagokan Argentina di Final Piala Dunia

Juara bertahan Timnas Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026. (Instagram @afaseleccion)
JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan pandangan terkait euforia final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan tim-tim besar dunia. Meski mengaku bukan penggemar sepak bola, Purbaya menjagokan Argentina untuk menjadi juara di Piala Dunia yang dihelat di Amerika Utara tersebut.
“Saya bukan penggemar bola, tapi saya lebih suka Argentina kelihatannya,” ujar Mankeu Purbaya kepada wartawan.
Ketika ditanya dampak dari Piala Dunia dan potensi Argentina yang menjarui perhelatan tersebut, Menkeu Purbaya menyebut, pertandingan sepak bola berskala dunia memang mampu mendorong aktivitas ekonomi dalam jangka pendek. Seperti meningkatnya penyelenggaraan nonton bareng hingga penjualan atribut tim yang berlaga di partai final.
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Meski begitu, dia mengatakan efeknya tidak cukup besar untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Ekonomi mah kecil lah. Paling orang ramai nonton bareng atau bikin kaus Argentina atau Spanyol. Itu memang bisa membantu, tapi sedikit, enggak banyak,” ujar Purbaya.
Final Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua kekuatan besar sepak bola dunia, Argentina dan Spanyol. Kedua tim melaju ke partai puncak dengan perjalanan berbeda, namun sama-sama menunjukkan kualitas sebagai juara di level kontinental.
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Argentina datang ke final dengan status juara bertahan Piala Dunia. La Albiceleste berhasil menjaga asa mempertahankan gelar setelah melewati fase gugur dengan penuh drama. Tim asuhan Lionel Scaloni btimnas eberapa kali harus bekerja keras sebelum memastikan tiket ke partai puncak.
Sementara itu, Spanyol melangkah ke final dengan performa yang konsisten. La Furia Roja menjadi tim pertama yang memastikan tempat di partai puncak setelah menyingkirkan Prancis dengan kemenangan 2-0 pada babak semifinal.
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