Sumbang 16 Pemain ke Piala Dunia 2026, Barcelona Terima Kompensasi Rp 49 Miliar dari FIFA

JawaPos.com - Performa impresif para penggawa FC Barcelona di Piala Dunia 2026 berbuah berkah finansial bagi klub. Raksasa Catalan tersebut dipastikan bakal menerima dana kompensasi sebesar sekitar EUR 2,8 juta (sekitar Rp 49,1 miliar) dari FIFA.

Berdasarkan laporan Mundo Deportivo, nominal kakap tersebut mengalir ke kantong Blaugrana setelah mereka mengirimkan 16 pemainnya ke turnamen yang digelar di AS, Meksiko, dan Kanada tersebut. Nilai bonus Barca kian melesat karena sukses menempatkan delapan pilarnya di partai final yang mempertemukan Spanyol dan Argentina. Jumlah perwakilan yang masif ini menjadikan Barcelona sebagai salah satu klub yang paling diuntungkan dari gelaran sejagat tersebut.

Dominasi Blaugrana di Partai Puncak Klub yang bermarkas di Camp Nou ini memang menjadi salah satu penyumbang pemain terbanyak di Piala Dunia kali ini. Keberhasilan Spanyol melaju ke babak final tidak lepas dari kontribusi kental aroma Barca.

Delapan penggawa Barcelona yang berhasil menembus partai puncak bersama La Furia Roja adalah Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Pau Cubarsi, Dani Olmo, Ferran Torres, Eric Garcia, dan Joan Garcia. Kehadiran mereka di laga penentu juara inilah yang mendongkrak drastis insentif finansial bagi klub.

Selain delapan finalis tersebut, pundi-pundi uang Barca yang bertambah berkat partisipasi delapan penggawa internasional lainnya. Mereka adalah Jules Kounde, Ronald Araujo, Frenkie de Jong, Raphinha, Rashford, Joao Cancelo, Hamza Abdelkarim, dan Anthony Gordon.

Namun, manajemen Barca tidak akan menerima dana tersebut secara utuh untuk beberapa pemain. Sesuai regulasi, FIFA menerapkan sistem bagi hasil kompensasi dengan klub terdahulu yang dibela si pemain dalam dua musim terakhir. Skema ini berlaku untuk kasus Joan garcia, di mana sebagian jatah uang kompensasinya akan mengalir ke rekening rival sekota mereka, Espanyol.

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Menyusut Dibanding Edisi Qatar Meski mencatatkan sukses besar secara prestasi dan jumlah perwakilan, pendapatan Barcelona di edisi kali ini sejatinya mengalami penurunan dibanding empat tahun lalu. Pada Piala Dunia Qatar 2022, raksasa Spanyol ini sukses meraup lebih dari EUR 4,4 juta (sekitar Rp 74,8 miliar).

Penurunan omzet ini terjadi akibat adanya formula pembagian baru dari FIFA. Otoritas tertinggi sepak bola dunia tersebut harus menyesuaikan anggaran kompensasi klub menyusul pembengkakan jumlah kontestan Piala Dunia menjadi 48 negara.