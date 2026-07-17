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Andika Rachmansyah
Jumat, 17 Juli 2026 | 18.42 WIB

Profil Slavko Vincic, Pimpin Duel Timnas Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia, Pernah Digrebek Kasus Narkoba

Wasit Slavko Vincic pimpin duel timnas Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026. (ig @slavko.vincic) - Image

Wasit Slavko Vincic pimpin duel timnas Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026. (ig @slavko.vincic)

JawaPos.com - Laga pamungkas final piala dunia mempertemukan timnas Spanyol vs Argentina akan berlangsung di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat, Senin (20/7) dini hari WIB. Menjelang laga krusial tersebut, FIFA telah merilis daftar perangkat pertandingan untuk laga final tersebut.

FIFA resmi menunjuk wasit asal Slovenia Slavko Vincic sebagai pengadil lapangan untuk laga final Piala Dunia 2026 antara timnas Spanyol kontra Argentina. Meski berpengalaman, ternyata dia punya rekam jejak pernah terseret kasus narkoba dan prostitusi.

Dalam menjalankan tugas memimpin laga final piala dunia antara timnas spanyol vs Argentina, Slavko Vincic akan dibantu dua rekan senegaranya, Tomaz Klancnik dan Andraz Kovacic sebagai asisten wasit. Kemudian dua wasit asal Yordania, Adham Makhadmeh dipercaya sebagai wasit ofisial keempat, dan Mohammad Alkalaf sebagai wasit cadangan.

Di balik nama-nama tersebut, sorotan utama tertuju pada Slavko Vincic. Wasit berusia 46 tahun itu tercatat sudah memimpin tiga pertandingan di Piala Dunia 2026, yakni Brasil vs Maroko (fase grup), Yordania vs Aljazair (fase grup), dan Meksiko vs Ekuador (babak 32 besar).

Dalam tiga pertandingan kepemimpinannya itu, Slavko Vincic total menggelontorkan tujuh kartu kuning dan satu kartu merah. Satu kartu merah itu dia keluarkan dalam laga Meksiko vs Ekuador. Dia mengganjar Piero Hincapie kartu merah langsung karena melanggar aturan baru FIFA yang melarang pemain menutup mulut mereka menggunakan tangan.

Wasit Berpengalaman, Pernah Pimpin Final Liga Champions

Slavko Vincic bukan nama baru di jajaran perwasitan internasional. Wasit kelahiran Maribor, Slovenia itu, telah mengantongi lisensi FIFA sejak 2010. Dia mengawali karier profesionalnya di Liga Slovenia pada 2007.

Sebelum dipercaya memimpin laga final Piala Dunia 2026, Slavko Vincic sudah pernah mengawal laga-laga besar di Eropa. Wasit berusia 46 tahun itu pernah memimpin laga final Liga Eropa 2021/2022 antara Eintrach Frankfurt vs Rangers, dan final Liga Champions 2023/2024 antara Borussia Dortmund vs Real Madrid.

Slavko Vincic juga pernah memimpin pertandingan Piala Dunia edisi 2022. Di mana, ini menjadi debutnya di ajang bergengsei sejagat raya tersebut. Pada Piala Dunia 2022, dia tercatat memimpin dua pertandingan.

Menariknya, Slavko Vincic menjadi pengadil lapangan ketika Argentina kalah dari Arab Saudi dengan skor 1-2 di babak penyisihan grup. Kemudian satu pertandingan lainnya yang ia pimpin adalah duel Wales vs Inggris pada fase grup.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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