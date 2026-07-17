Jelang Final Piala Dunia 2026, Argentina Terancam Sanksi FIFA Spanduk Falkland, Lawan Spanyol Bisa Diwarnai Kontroversi

JawaPos.com — Argentina terancam menghadapi sanksi dari FIFA setelah para pemainnya membentangkan spanduk bertuliskan "Las Malvinas son Argentinas" usai mengalahkan Inggris pada semifinal Piala Dunia 2026 di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta.

Aksi tersebut memicu polemik karena dinilai membawa pesan politik menjelang final melawan Spanyol pada Minggu (19/7/2026). Kontroversi muncul ketika gelandang Giovani Lo Celso terlihat memegang spanduk bertuliskan "Las Malvinas son Argentinas" atau "Kepulauan Malvinas adalah milik Argentina" bersama bek Nicolas Otamendi.

Spanduk yang awalnya berasal dari tribune suporter itu kemudian sempat dibentangkan di atas lapangan setelah laga berakhir.

Mengapa FIFA Bisa Menjatuhkan Sanksi? FIFA memiliki aturan tegas terkait larangan penggunaan simbol, slogan, maupun pesan yang bersifat politik dalam pertandingan sepak bola internasional. Aturan tersebut tercantum dalam regulasi International Football Association Board (IFAB) yang menjadi dasar penyelenggaraan pertandingan resmi.

Dalam peraturan IFAB disebutkan:

"Peralatan tidak boleh memiliki slogan, pernyataan, atau gambar yang bersifat politik, agama, atau pribadi."

Aturan itu juga menegaskan pemain tidak boleh menampilkan slogan, gambar, atau pernyataan bernuansa politik, agama, maupun kepentingan pribadi. Jika terjadi pelanggaran, pemain ataupun tim dapat dikenai sanksi oleh penyelenggara kompetisi, federasi nasional, maupun FIFA.

Selain itu, FIFA juga memiliki kode etik stadion yang melarang berbagai atribut, termasuk spanduk, bendera, selebaran, maupun perlengkapan lain yang mengandung unsur politik atau diskriminatif.

Karena itu, FIFA kini menunggu laporan resmi dari perangkat pertandingan sebelum menentukan apakah aksi para pemain Argentina melanggar regulasi atau tidak. Hingga kini belum ada batas waktu kapan keputusan akan diumumkan.

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