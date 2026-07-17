Banner Provokatif, Pemain Argentina Bentangkan ”Las Malvinas son Argentinas” usai Kalahkan Inggris di Semifinal

JawaPos.com - Banner yang dibentangkan pemain Argentina setelah mengalahkan Inggris di semifinal Piala Dunia 2026 kemarin (16/7) jadi sorotan. Banner bertulisan ”Las Malvinas son Argentinas” (Kepulauan Malvinas adalah milik Argentina) telah memicu reaksi keras dari pemerintah Inggris. Banner itu juga berpotensi melanggar Stadium Code of Conduct.

Banner tersebut didapat oleh gelandang Giovani Lo Celso serta dua bek tengah, Lisandro Martinez dan Cristian Romero, dari fans di tribun Mercedes-Benz Stadium. Ketiganya lalu membawanya ke lapangan saat perayaan. ”Las Malvinas son Argentinas... y seran siempre Argentinas (Malvinas adalah milik Argentina... dan akan selalu menjadi milik Argentina),” ucap gelandang bertahan Argentina Leandro Paredes seperti dilansir dari The Sun.