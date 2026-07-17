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Farid S. Maulana
Jumat, 17 Juli 2026 | 17.54 WIB

Banner Provokatif, Pemain Argentina Bentangkan ”Las Malvinas son Argentinas” usai Kalahkan Inggris di Semifinal

Suporter Argentina bentangkan spanduk bernada provokatif. (FIFA) - Image

Suporter Argentina bentangkan spanduk bernada provokatif. (FIFA)

JawaPos.com - Banner yang dibentangkan pemain Argentina setelah mengalahkan Inggris di semifinal Piala Dunia 2026 kemarin (16/7) jadi sorotan. Banner bertulisan ”Las Malvinas son Argentinas” (Kepulauan Malvinas adalah milik Argentina) telah memicu reaksi keras dari pemerintah Inggris. Banner itu juga berpotensi melanggar Stadium Code of Conduct.

Banner tersebut didapat oleh gelandang Giovani Lo Celso serta dua bek tengah, Lisandro Martinez dan Cristian Romero, dari fans di tribun Mercedes-Benz Stadium. Ketiganya lalu membawanya ke lapangan saat perayaan. ”Las Malvinas son Argentinas... y seran siempre Argentinas (Malvinas adalah milik Argentina... dan akan selalu menjadi milik Argentina),” ucap gelandang bertahan Argentina Leandro Paredes seperti dilansir dari The Sun. 

Kepulauan Malvinas (Falklands) jadi rebutan Argentina dan Inggris pada 1982 dan memicu perang singkat yang menewaskan ratusan tentara dari kedua pihak. Hingga kini, kepulauan tersebut tetap berada di bawah administrasi Inggris. (rid/dns)

Editor: Hendra
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