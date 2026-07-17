FIFA Tunjuk Slavko Vincic Pimpin Duel Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026

JawaPos.com - FIFA telah resmi menunjuk wasit yang memimpin pertandingan Spanyol vs Argentina di final Piala Dunia 2026. Wasit asal Slovenia, Slavko Vincic, dipercaya memimpin laga pamungkas tersebut.

Pertandingan Spanyol vs Argentina dijadwalkan berlangsung di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat, Senin (20/7) dini hari WIB. Duel ini sering disebut sebagai final ideal.

Partai final ini mempertemukan tim terbaik dari benua Eropa dan Amerika Selatan. Spanyol merupakan juara bertahan Euro 2024, sedangkan Argentina juara bertahan Copa America 2024.

Mengingat ini adalah pertandingan final, sorotan pertama tentu akan tertuju pada wasit. FIFA pun telah merilis daftar perangkat pertandingan untuk partai final tersebut.

Wasit asal Slovenia, Slavko Vincic pun dipercaya sebagai pengadil lapangan dalam laga puncak tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, ia akan dibantu dua rekan senegaranya, Tomaz Klancnik dan Andraz Kovacic sebagai asisten wasit.

Kemudian, FIFA juga menetapkan dua wasit asal Yordania sebagai wasit ofisial keempat dan wasit cadangan. Adham Makhadmeh menjadi wasit ofisial keempat, dann Mohammad Alkalaf sebagai wasit cadangan.

Para pengadil lapangan yang telah ditunjuk ini, diharapkan bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan adil dalam memimpin pertandingan. Sebab, sorotan utama tentu akan tertuju pada mereka yang bertugas memimpin laga.

Sementara, Spanyol datang ke final setelah menumbangkan Prancis dengan skor 2-0. Sedangkan Argentina melaju ke laga puncak setelah menang dramatis 2-1 atas Inggris.

Pertandingan final ini juga sekaligus mengukir sejarah baru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, partai final Piala Dunia mempertemukan juara bertahan Euro dan Copa America.