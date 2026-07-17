Wayne Rooney Kecam Taktik Thomas Tuchel Usai Inggris Disingkirkan Argentina di Semifinal Piala Dunia 2026

Pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel. (Istimewa)
JawaPos.com - Kekalahan timnas Inggris dari Argentina pada semifinal Piala Dunia 2026 masih menyisakan perdebatan. Salah satu kritik paling keras datang dari legenda Timnas Inggris Wayne Rooney yang menilai keputusan taktik Thomas Tuchel menjadi penyebab utama gagalnya The Three Lions melangkah ke partai final.
Timnas Inggris sebenarnya sempat berada di atas angin setelah berhasil membuka keunggulan lebih dulu. Namun situasi berubah drastis ketika Argentina mampu membalikkan keadaan dan menang 2-1 hingga memastikan satu tempat di final piala dunia.
Rooney menilai timnas Inggris kehilangan kendali permainan setelah unggul. Perubahan strategi yang diterapkan Thomas Tuchel justru memberikan kesempatan kepada Argentina mendominasi pertandingan semifinal piala dunia itu.
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Dalam komentarnya kepada BBC, mantan penyerang Manchester United itu mengatakan Inggris seharusnya tetap memainkan gaya menyerang dan mempertahankan inisiatif. Sebaliknya, tim justru memilih bertahan terlalu dalam sehingga tekanan Argentina semakin sulit dibendung.
"Kita harus jujur. Keputusan Thomas Tuchel telah membuat Inggris membayar mahal," ujar Rooney.
Mantan kapten Inggris itu menilai timnya sebenarnya sudah berada dalam posisi yang ideal untuk mengamankan kemenangan. Namun, keputusan bermain lebih defensif membuat momentum perlahan berpindah ke kubu lawan.
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Rooney menyebut Inggris seperti kehilangan arah setelah unggul. Menurut dia, ketika sebuah tim berhasil memimpin pertandingan, mereka seharusnya tetap berusaha mengendalikan permainan, bukan justru membiarkan lawan mengambil alih penguasaan bola.
Dia juga menyoroti pergantian pemain yang dilakukan Tuchel. Masuknya sejumlah pemain bertahan dinilai membuat Inggris terlalu fokus menjaga keunggulan dibanding mencari gol tambahan.
Rooney bahkan menyebut keputusan menggunakan lima hingga enam pemain bertahan memberikan ruang bagi Lionel Messi dan rekan-rekannya untuk terus menekan pertahanan Inggris. Baginya, kualitas pemain seperti Messi akan sangat berbahaya apabila diberi keleluasaan menguasai bola dan membangun serangan secara terus-menerus.
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