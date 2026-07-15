Win Rate Timnas Inggris Cuma 43 Persen, Argentina Tembus 85 Persen! Bedah Statistik Jelang Semifinal Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Timnas Inggris menghadapi ujian berat saat menantang Argentina pada semifinal Piala Dunia 2026 Kamis (15/7) pukul 02.00 WIB.

Statistik menunjukkan The Three Lions timnas Inggris hanya memiliki tingkat keberhasilan sekitar 43 persen di semifinal turnamen besar, sedangkan Argentina mencatat win rate hingga 85 persen sehingga datang dengan modal yang jauh lebih meyakinkan menuju perebutan tiket final piala dunia.

Duel ini mempertemukan dua negara yang sama-sama memiliki sejarah panjang di Piala Dunia. Argentina telah mengoleksi tiga gelar juara dunia pada 1978, 1986, dan 2022, sedangkan timnas Inggris baru sekali menjadi kampiun saat menjadi tuan rumah pada edisi 1966.

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Meski sama-sama berstatus raksasa sepak bola, catatan keduanya ketika memasuki fase empat besar ternyata berbeda cukup jauh. Rekor itulah yang kini menjadi sorotan menjelang pertemuan mereka di semifinal Piala Dunia 2026.

Mengapa Rekor Semifinal Inggris Masih Belum Meyakinkan? Inggris memang beberapa kali mampu melangkah jauh di turnamen besar, tetapi mereka kerap kesulitan melewati rintangan semifinal. Dari tujuh semifinal turnamen mayor yang pernah dijalani, The Three Lions hanya memenangi tiga laga dan kalah empat kali sehingga tingkat keberhasilannya mencapai 42,86 persen.

Di Piala Dunia, Inggris baru tiga kali tampil pada babak semifinal. Satu-satunya kemenangan terjadi pada edisi 1966 ketika tim asuhan Sir Alf Ramsey mengalahkan Portugal 2-1 di Wembley melalui dua gol Sir Bobby Charlton sebelum akhirnya mengangkat trofi juara dunia.

Setelah itu, perjalanan Inggris selalu berakhir pahit. Mereka kalah melalui adu penalti melawan Jerman Barat pada semifinal Piala Dunia 1990, kemudian kembali gagal mencapai final setelah tumbang 1-2 dari Kroasia lewat babak perpanjangan waktu pada Piala Dunia 2018.

Meski demikian, performa Inggris di semifinal mulai membaik dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sukses mengalahkan Denmark setelah extra time pada semifinal Euro 2021 dan kembali menang 2-1 atas Belanda pada semifinal Euro 2024.